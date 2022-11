Coupe du monde 2022 : entre Karim Benzema et l'équipe de France, une nouvelle occasion manquée

Blessé et forfait pour le reste du Mondial, Karim Benzema manque une nouvelle opportunité de garnir son palmarès en sélection nationale. Le point noir d'une carrière en Bleu contrariée.

La Coupe du monde 2022 devait enfin réunir l'équipe de France et un Karim Benzema au sommet de sa carrière. Auréolé de son Ballon d'or reçu mi-octobre, le Tricolore aurait dû porter les Bleus qui tentent, au Qatar, de conserver leur titre mondial acquis en 2018. Mais une blessure contractée au quadriceps gauche alors qu'il effectuait son retour à l'entraînement collectif, samedi 19 novembre, après un autre pépin physique, a mis fin brutalement à sa compétition avant même qu'elle ne commence. Le forfait de l'attaquant de 34 ans pour le reste du Mondial a été officialisé dans la soirée. "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur", a commenté le sélectionneur Didier Deschamps, cité dans le communiqué de la FFF

C'est une nouvelle page dans le récit contrarié que Karim Benzema entretient avec la sélection bleu-blanc-rouge. En 97 sélections (pour un total de 37 buts, soit le 5e meilleur buteur de l'histoire des Bleus), le joueur du Real Madrid n'a remporté qu'un seul titre avec l'équipe de France : la Ligue des nations en 2021. Un maigre bilan au regard de son pédigree et de son palmarès en club, fourni notamment de cinq Ligue des champions, quatre titres de Ligue 1 et autant de Liga. Malheureusement, en sélection, KB9 n'a jamais dépassé les quarts de finale d'une compétition internationale majeure, malgré trois participations à l'Euro et une Coupe du monde.

Titulaire à l'Euro 2008, absent au Mondial 2010

Le début de carrière précoce du natif de Bron lui vaut une première sélection à l'âge de 19 ans, un peu plus d'un an avant de participer à sa première phase finale. A l'Euro 2008, Raymond Domenech l'installe en tant que titulaire lors de deux des trois rencontres de la phase de poules.

Mais Karim Benzema n'est pas encore le joueur que l'on connaît désormais. S'il sort d'une saison à 20 réalisations en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais, il est dans l'ombre de Thierry Henry. En 2010, il est d'ailleurs écarté par Raymond Domenech qui décide de ne pas l'emmener au Mondial en Afrique du Sud. Une non-sélection qui lui permet d'éviter le fiasco de Knysna.

En 2012, à l'issue de sa première saison franchement réussie avec les Merengues, Karim Benzema assume un autre statut chez les Bleus. Mais son rendement ne suit pas lors de l'Euro. Il termine la compétition sans le moindre but. La France est éliminée en quarts de finale par l'Espagne (2-0, le 23 juin 2012). Ce tournoi est le début d'une série compliquée pour le Nueve qui ne trouve pas le chemin des filets en sélection nationale pendant un an et quatre mois.

Karim Benzema à la descente de l'avion, à l'aéroport international Hamad de Doha (Qatar), le 16 novembre 2022. (ODD ANDERSEN / AFP)

Il retrouve la forme avant la Coupe du monde 2014. Pendant le Mondial organisé au Brésil, Karim Benzema marque trois buts lors des deux premiers matchs du tournoi avant de ne plus trouver la mire. En quarts de finale, il tombe sur un Manuel Neuer écœurant. Malgré une phase finale globalement satisfaisante, il ne réussit pas à porter les Bleus au-delà des quarts de finale.

Cinq ans et demi loin des Bleus

Sans le savoir, l'ancien Lyonnais a joué sa dernière compétition internationale avant un moment. Pendant cinq ans et demi, sa carrière se poursuivra bien loin de l'équipe de France à cause d'ennuis judiciaires. En novembre 2015, l'homme aux 37 buts en sélection est mis en examen dans l'affaire du chantage à la "sextape" de Mathieu Valbuena. Dans ce dossier, il a été condamné, en 2021, à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage.

Une longue traversée du désert que Didier Deschamps avait interrompu par surprise. En mai 2021, le sélectionneur avait appelé Karim Benzema pour l'Euro. Une compétition dont le parcours s'est arrêté brutalement en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3, 5-4 aux t.a.b.), les deux buts de Karim Benzema n'y changeant rien.

Trois ans après le titre mondial de ses compatriotes et même cinq ans après la finale de l'Euro 2016 dont il était également absent, l'avant-centre manquait une opportunité d'aller loin dans une compétition internationale avec les Bleus.

Avec ce Mondial qatari déjà terminé, une nouvelle occasion échappe au Madrilène. A bientôt 35 ans (il les aura le 19 décembre), le temps ne joue plus en sa faveur.