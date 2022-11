Coupe du monde 2022 : Karim Benzema est sorti blessé de l'entraînement

Lors de l'entraînement à huis clos, la première séance collective à laquelle il participait, Karim Benzema est sorti en raison d'une blessure. Il doit passer des examens dans la soirée.

C'est une mauvaise nouvelle qui pourrait remettre en question la participation de Karim Benzema à la Coupe du monde. L'attaquant de l'équipe de France est sorti sur blessure de l'entraînement des Bleus à huis clos, samedi 19 novembre. Alors qu'il participait à sa première séance collective depuis l'arrivée de la délégation tricolore à Doha, il a été touché, mais "pas aux ischios" - la blessure qui le gêne depuis plusieurs semaines -, selon nos informations.

Sa participation contre l’Australie mardi prochain, pour l’entrée en lice des Bleus dans le Mondial, était déjà incertaine. Touché aux ischios depuis plusieurs semaines, Benzema n’a plus disputé le moindre match en intégralité depuis un mois. Il faudra attendre les résultats des examens, dans la soirée, pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure, la durée de son indisponibilité et les conséquences sur ce Mondial.

Il s'entraînait à part depuis le début du rassemblement

Depuis l’arrivée de l’équipe de France à Doha, Benzema s’était entraîné à part. Jeudi, lors d’une séance ouverte au public, il avait touché le ballon pour la première fois depuis le début du rassemblement, avant de terminer la séance aux côtés de Cyril Moine, le préparateur physique des Bleus. Même scénario vendredi, lors d’une séance à huis clos au stade Jassim-bin-Hamad.

C’est lors de sa première participation à une séance collective, samedi sur la pelouse de l’enceinte d’Al-Sadd, que Benzema a été touché. L’attaquant des Bleus est sorti avant la fin de la séance. En début de semaine, Christopher Nkunku avait été touché lors d'un entraînement à Clairefontaine. L’attaquant du RB Leipzig avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde.