Ballon d'or 2022 : Karim Benzema sacré, la France tient son premier lauréat depuis 1998

L'attaquant français du Real Madrid a succédé à Lionel Messi lundi soir, devenant le cinquième Français de l'histoire à recevoir la plus haute distinction individuelle du football.

À jamais parmi les plus grands de l'histoire du ballon rond. Immense favori, Karim Benzema a été récompensé du Ballon d'or 2022, lundi 17 octobre, lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet, à Paris. Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle avec le Real Madrid, ponctuée d'un sacre en Ligue des champions et d'un titre de champion d'Espagne, l'attaquant français a devancé Sadio Mané (2e) et Kevin de Bruyne (3e).

A 34 ans, "KB9" devient le cinquième joueur tricolore à décrocher ce trophée tant convoité, le premier depuis son ex-entraîneur au Real Madrid (2016-2018, puis 2019-2021), Zinédine Zidane, couronné en 1998. Symboliquement, c'est ce dernier qui lui a tendu le trophée. "Voir ce trophée devant moi, c'est une fierté, a réagi Karim Benzema sur la scène. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail, je n'ai jamais lâché. C'est un rêve de gamin, j'ai grandi avec ça dans la tête."

Benzema est devenu par la même occasion le deuxième joueur le plus âgé à poser son nom au palmarès du Ballon d'or, derrière l'Anglais Stanley Matthews, titré à 41 ans lors de la première édition, en 1956.

La meilleure saison de sa carrière, et de loin

La saison passée, l'attaquant merengue s'est montré aussi prolifique (50 buts, dont 44 avec le Real) que décisif dans les instants les plus cruciaux. Buteur lors des huitièmes de finale, des quarts de finale, puis en demi-finales de la dernière C1, Karim Benzema a tout simplement égalé un record en inscrivant dix buts lors d'une même phase à élimination directe. Ses triplés contre le Paris Saint-Germain, puis face à Chelsea, ont marqué pour longtemps l'histoire de la plus prestigieuse compétition européenne de football.

Le top 20 du classement du Ballon d'Or 2022 #BallondOr pic.twitter.com/OTUkVHNniV — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2022

"Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste collectif, c'est le Ballon d'Or du peuple", a clamé le lauréat de cette 66e édition, qui a souligné les obstacles surmontés durant sa carrière avant d'obtenir cette récompense. "C'est beaucoup de travail, à s'entraîner encore plus et à toujours garder ce rêve dans la tête. Il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi, ces périodes où je n'étais pas en sélection, où je n'ai rien lâché avec mon coach ici. C'est la première fois pour moi, je suis content, satisfait de mon travail, je vais continuer comme ça."

La concurrence n'a pu que s'incliner, même Sadio Mané, pourtant champion d'Afrique avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool. Même le tandem Lionel Messi (pas nommé dans la liste des 30) – Cristiano Ronaldo (20e), qui avait trusté douze des treize derniers trophées, n'était pas de taille à pouvoir rivaliser avec Benzema cette saison, 44e joueur à pouvoir se targuer d'être le meilleur joueur de football de la planète.