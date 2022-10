Ballon d'or 2022 : Zinédine Zidane, Michel Platini... Les quatre autres lauréats français avant Karim Benzema

Un club très fermé. Sacré Ballon d'or, lundi 17 octobre 2022, Karim Benzema est devenu le cinquième lauréat français du prestigieux trophée récompensant le meilleur joueur de football du monde depuis sa création en 1956. L'occasion pour franceinfo: sport de revenir sur l'histoire des quatre glorieux aînés de Benzema.

Raymond Kopa, le pionnier

La première star du football français s'appelle Raymond Kopa. Fils de mineur, il s'est s'émancipé socialement grâce au football. Après Angers et le Stade de Reims, le milieu offensif signe au Real Madrid en 1956, à une époque où les joueurs français évoluent très rarement à l'étranger. S'il brille avec les Merengues, ce sont ses performances en équipe de France qui le font entrer dans une autre dimension.

Lors de la Coupe du monde 1958 en Suède, Kopa est le principal artisan de la belle troisième place des Bleus. Il est même sacré meilleur joueur de la compétition devant Pelé. De quoi offrir à Raymond Kopa le premier Ballon d'or pour un joueur français. Le trophée Kopa, créé en 2018 pour récompenser le meilleur joueur de moins 21 ans, lui rend hommage.

Démonstration de Raymond Kopa balle au pied, le 12 mai 1958 (STRINGER / AFP)

Michel Platini, un triplé historique

Ça valait le coup d'attendre. 25 ans après Raymond Kopa, Michel Platini est devenu le deuxième Français à glaner le Ballon d'or. Troisième en 1977 à Nancy, "Platoche" n'a pas réussi à faire mieux avec Saint-Etienne (1979-1982) et a dû comme Kopa, s'exiler pour enfin soulever le trophée. Avec la Juventus Turin et l'équipe de France, Michel Platini empile les buts et les titres. Son chef d'oeuvre est l'Euro 1984 remporté avec les Bleus, dont il finit meilleur buteur (9 buts en 5 matchs). Entre 1983 et 1985, le Turinois monopolise le Ballon d'or et devient le premier à le gagner trois fois consécutivement, jusqu'à Lionel Messi (quatre fois de suite entre 2009 et 2012).

Michel Platini après la demi-finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et l'Allemagne, le 25 juin 1986 à Guadalajara (Mexique). (AFP)

Jean-Pierre Papin, le seul numéro 9

Lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, à laquelle l'équipe de France terminera à la troisième place, Michel Platini a pu côtoyer le troisième Français sacré Ballon d'Or : Jean-Pierre Papin. Révélé à Bruges en Belgique, l'avant-centre devient la pierre angulaire de l'Olympique de Marseille des années Bernard Tapie.

Champion de France à quatre reprises, JPP emmène l'OM jusqu'à la finale de la Ligue des champions en 1991. Malgré une cruelle défaite contre Belgrade, ses "papinades" lui permettent de s'octroyer le Ballon d'or. Transféré à l'AC Milan, Jean-Pierre Papin perdra une nouvelle fois la finale de C1, contre Marseille en 1993, avant de finalement de la remporter avec les Rossoneri en 1994.

Jean-Pierre Papin reçoit le trophée du Ballon d'or lors d'un match entre l'Olympique de Marseille et Toulon, le 25 janvier 1992 au stade Vélodrome. (MAXPPP)

Zinédine Zidane, un doublé qui change tout

Une carrière peut parfois se jouer sur des détails. Avant la finale de Coupe du monde entre l'équipe de France et le Brésil, le 12 juillet 1998, le Ballon d'or était loin d'être gagné pour Zinédine Zidane. S'il sortait d'une grosse saison avec la Juventus Turin, le numéro 10 n'avait pas eu la même réussite durant le Mondial en France.

Son doublé de la tête au stade de France fera de "Zizou" le héros du premier sacre mondial des Bleus. Le natif de Marseille remporte le Ballon d'or avec 244 points, loin devant le Croate Davor Suker (68 points) et le Brésilien Ronaldo (66 points). Recruté à prix d'or par le Real Madrid en 2001, Zinédine Zidane ne réussira jamais à faire le doublé et ce malgré une victoire en Ligue des champions en 2002 ainsi qu'une finale de Coupe du monde en 2006.