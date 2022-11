Coupe du monde 2022 : "Bleus ciel", "Entrée fracassante", "Super Giroud"... La presse française encense l'équipe de France après sa victoire contre l'Australie

Après sa large victoire face à l'Australie (4-1) mardi, la presse régionale et nationale a salué la belle entame française.

Les compliments ne manquent pas ce mercredi 23 novembre dans la presse nationale et régionale. Malgré les doutes et les forfaits en cascade, l'équipe de France a tenu son rang, mardi, en balayant l'Australie (4-1) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Pourtant, les premières minutes ont été douloureuses pour le clan tricolore avec un but encaissé et la sortie de Lucas Hernandez, blessé et forfait pour le reste de la compétition. Un mauvais départ souligné par l'ensemble de la presse ce mercredi, mais la suite est en revanche bien plus élogieuse.

Des premières minutes assombries avant un horizon dégagé, un "Bleus ciel", titre même L'Equipe. "C'est une certaine élégance, au fond, que de commencer, une Coupe du monde comme on a terminé la précédente, en marquant quatre buts et en délimitant un territoire sans rouler les mécaniques, sans promettre au monde qu'il va trembler, mais en montrant les ressorts d'une équipe et d'un esprit face à la persistance de vents contraires", écrit le quotidien sportif. Il s'agit même d'une "entrée la tête haute" salue Eurosport.fr. "Malgré une frayeur, l'équipe de France a décroché une nette victoire sur l'Australie", commence le site spécialisé. Mais si les Bleus pointent en tête de leur poule après le nul entre le Danemark et la Tunisie (0-0) quelques heures avant, "tous les doutes entourant les hommes de Didier Deschamps ne sont pas levés", souligne le média en ligne, à propos d'une équipe de France encore "en quête de repères".

"Giroud bondissant, Mbappé saisissant"

Qu'importe les doutes, "Décollage réussi" savoure quant à lui Le Parisien. "L’équipe de France a donné une sensationnelle preuve de vie ce mardi 22 novembre au soir au Qatar, pris deux points d’avance sur le Danemark et la Tunisie et s’est extirpée d’une soirée commencée comme l’apocalypse et achevée dans l’euphorie d’un record égalé, Thierry Henry par Olivier Giroud", débute le quotidien, qui balaye la "thèse du miracle n’ayant aucune épaisseur". Il souligne plutôt ses contours qui ont permis cette large victoire. "Tout ça relève de l’équipe de France, de ses péchés de la saison et du moment – défendre mal –, comme de ses bonheurs éternels. Du Giroud bondissant au Kylian Mbappé saisissant, buteur de la tête aussi, comme une panoplie complète, dans le sens du déguisement."

"Entrée fracassante" titre en une Corse-matin. Malgré les nombreux absents, les Bleus ont réussi à se réinventer lors de ce premier match pour le quotidien de l'île de Beauté, malgré une entame difficile. "C'est Adrien Rabiot, le milieu de terrain de la Juventus, qui s'est mué en chef de bande, pour remettre l'équipe dans le sens du jeu et relancer la machine grippée", analyse le journal corse.

"Le roi n'est pas mort"

La Provence encense quant à elle Olivier Giroud et titre "Super Giroud", célébrant ainsi la performance de l'homme fort du match, auteur d'un doublé. L'International français a d'ailleurs rejoint Thierry Henry et son record de 51 buts inscrits sous le maillot tricolore. "Le roi n'est pas mort", insiste même le quotidien. "Depuis son avènement en Russie, le soleil n'a pas toujours brillé au-dessus de sa tête couronnée et ses sujets ont douté de lui, de sa légitimité, et beaucoup imaginaient une fin de règne prématurée, à l'image de ses prédécesseurs, dont la tête a roulé dans la sciure dès les phases de poule et ce, presque systématiquement depuis vingt ans", écrit La Provence. Mais Giroud a prouvé qu'il savait être au rendez-vous, et prêt à endosser le rôle de leader après le forfait de Karim Benzema.

Si les médias étrangers ont été plutôt succincts quant à la victoire française, le média espagnol Marca a lui salué la performance de l'équipe de France, qui malgré un "départ terrible", a su déployer "son ahurissante collection de ressources". La France a rebondi "grâce au succès d'un joueur secondaire régulier, Adrien Rabiot, et à partir de là ils ont tous grandi, notamment Mbappé, irrépressible, et Giroud, aussi élégant que meurtrier. L'Australie a rêvé d'imiter l'Arabie saoudite pendant 12 minutes, mais a été écrasée par la puissance française", écrit Marca.