Coupe du monde 2022 : avant la demi-finale France-Maroc, les binationaux sont à la fête

La France et le Maroc se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde, samedi 10 décembre, et s'affronteront pour une place en finale. Les nombreux binationaux sont heureux de cette confrontation, et sûrs d'être vainqueurs en fin de match.

De nombreux supporters ont gagné deux fois : avec le Maroc, qui a battu le Portugal en quart de finale de la Coupe du monde (1-0), et avec la France, qui a décroché sa qualification en demi-finale face à l'Angleterre (2-1), samedi 10 décembre. Dans la soirée, sur les Champs-Élysées, à Paris, des binationaux ont célébré une journée de football folle. "Qui ne saute pas n'est pas franco-marocain !", a scandé une famille, qui a défilé avec les deux drapeaux. "Peu importe le résultat, on sera hyper contents" "J'ai le drapeau français, pays où je suis née, et le drapeau de ma maman, mes origines, le Maroc", confie l'une des membres de cette famille. "Pour le match de mercredi, France ou Maroc, peu importe le résultat, on sera hyper contents", abonde une autre. Sûrs d'être gagnants, mais parfois un peu perdus, les Franco-marocains vont aborder cette demi-finale du Mondial comme un dilemme, certains avouant être partagés entre les deux pays.