Au lendemain d'une journée qui l'a vu s'emparer de la deuxième place du général, Romain Bardet (Team DSM) est redescendu de son nuage, jeudi 14 juillet. Le Français a fini 11e place lors de la douzième étape entre Briançon et l’Alpe d’Huez, distancé par les autres prétendants au podium.

Le coureur français a reconnu avoir été touché par les températures élevées durant la journée. "J'ai pris un coup de chaud au milieu de l'Alpe. J'ai commencé à avoir des frissons, j'ai préféré prendre mon rythme, sinon c'était un coup à exploser complètement. Et ce n'est pas ce que je voulais. Ça ne s'est pas joué à grand-chose parce que devant, ils ne montaient pas plus vite. J'aurais dû me positionner un petit peu mieux, peut-être, parce que j'ai senti la chaleur qui m’envahissait et j'ai dû ralentir", a-t-il déclaré.

"J’ai dû freiner un peu pour arriver à bon port"

Conscient de ses difficultés du jour, le Français ne s'en est cependant pas formalisé : "C'est le Tour de France : les journées où on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et subir." Désormais quatrième au classement général, à seulement 13 secondes de la deuxième place, Romain Bardet garde toutes ses chances pour espérer grimper sur le podium à la fin du Tour.