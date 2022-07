Tour de France : le Covid s’invite sur la route

Samedi 9 juillet, les coureurs du Tour de France partiront de Dole, dans le Jura, pour rejoindre Lausanne, en Suisse. Grégory Naboulet est en duplex de la ville de départ pour faire un point sur la course où deux cas de Covid ont été détectés.

Le Tour de France trace sa route. Samedi 9 juillet, les coureurs se rendront en Suisse en partant de Dole (Jura). S’il reste encore deux semaines de course, le Slovène Tadej Pogačar, double tenant du titre, fait forte impression après avoir remporté deux étapes lors de la première semaine de l’épreuve et endossé le maillot jaune. Jonas Vingegaard, deuxième du classement, pointe à 35 secondes du leader de l’épreuve.



Un avant-goût de montagne

La course s’approche de la montagne et des cols mythiques qui ont forgé la grande histoire du tour de France. "Il y aura une belle journée en Suisse demain et puis la semaine prochaine les classiques des Alpes, le Galibier, l’Alpe d’Huez", prévoit le journaliste Grégory Naboulet. Le maillot jaune pourrait cependant avoir un autre adversaire assez inattendu puisque l’un des coureurs de son équipe a été testé positif au Covid. Ce n’est pas le seul dans ce cas-là puisque le coureur Français Geoffrey Bouchard a lui aussi le Covid. Les deux ont donc été contraints à l’abandon. Tous les membres d’équipes ainsi que les coureurs seront testés pendant la journée de repos, lundi 11 juillet.