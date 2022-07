DIRECT. Tour de France 2022 : les baroudeurs à la fête dans un parcours cabossé entre Dole et Lausanne ? Suivez la huitième étape

Le massif jurassien et la Suisse sont à l'honneur sur le Tour de France. Dans un décor splendide et exigeant, les coureurs partiront, samedi 9 juillet, depuis la petite Venise du Jura, Dole, en direction de Lausanne et son stade olympique (186,3 km). C'est un parcours casse-pattes qui attend le peloton, et donc une occasion en or pour les baroudeurs d'aller chercher une victoire d'étape, devenue denrée rare sur cette Grande Boucle où Tadej Pogacar a régné ces deux derniers jours.

Avec quatre ascensions répertoriées, deux de quatrième catégorie et deux de troisième catégorie, il y aura aussi des points à prendre pour le classement du maillot à pois. Si toutefois une échappée n'avait pas pris assez le large, la côte du stade olympique dans la cité vaudoise (4,8 km à 4,6%) devrait convenir à des profils puncheurs-sprinteurs pour lever les bras sur la ligne. Suivez la huitième étape en direct :