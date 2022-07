Tour de France 2022 : l’événement sportif est-il menacé par le Covid-19 ?

C’est la dernière difficulté de l’étape du dimanche 10 juillet : un test de dépistage pour chaque coureur du Tour de France. Le Covid-19 s’est invité dans le peloton. Sous une tente, 165 coureurs font la queue pour un écouvillon. Ce matin, à Lausanne, en Suisse, le Français Guillaume Martin a abandonné son vélo pour le train. Il est positif au Covid depuis samedi 9 juillet au soir. C’est le quatrième coureur à quitter le Tour, en deux jours.

Danger pour le classement général

"C’est assez frustrant dans la mesure où je n’ai pas de symptômes, je me sens bien et preuve en est avec mes performances sur les deux derniers jours dans les deux dernières étapes", explique le coureur. Tous ses coéquipiers ont été testés négatif ce matin. L’équipe assure prendre toutes les précautions. Dans les zones de départ et d’arrivée dans les étapes, le masque est obligatoire. Le Covid bouleversera-t-il le classement général ? L’avenir du Tour est encore incertain.