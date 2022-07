Tour de France 2022 : "C'est frustrant", confie le leader de la Cofidis, Guillaume Martin, contraint à l'abandon après un test positif au Covid-19

Après les abandons de Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et de Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) samedi, le Covid-19 continue de se répandre au sein du peloton du Tour de France 2022. Dimanche 10 juillet, c'est le leader de la formation Cofidis, Guillaume Martin, qui a été testé positif au virus, avant le départ de la neuvième étape entre Aigle et Châtel. Le coureur français est contraint à l'abandon.

"J’avais un très léger mal de gorge, comme ça peut m’arriver 25 fois par an, a-t-il confié au micro de France Télévisions. De manière consciencieuse, j’ai demandé au médecin de passer un test antigénique qui s’est révélé positif. Ça devait être un test de contrôle pour me rassurer et j’espère qu’on l’a appris à temps pour ne pas contaminer le reste de l’équipe."

"Ça reste une course de vélo, je n’ai pas de symptômes graves, je ne pense n'avoir contaminé personne et l’essentiel est quand même là." Guillaume Martin, leader de l'équipe Cofidis contraint à l'abandon à France Télévisions

Placé à l'isolement dès la réception du test positif, Guillaume Martin est passé par toutes les émotions : "J’avais de bonnes sensations à l’arrivée à Lausanne et une heure après j’apprenais que j’allais sans doute devoir abandonner le Tour. C’est frustrant dans la mesure ou je n’ai pas de symptômes, je me sens bien, preuve en est avec mes performances lors des deux dernières étapes. Je sentais même que je montais en pression physiquement et qu’il y avait de belles choses à faire sur la suite de ce Tour, sur des étapes qui me convenaient mieux. Tout allait bien jusque là, j’avais évité les chutes sur cette première semaine de Tour. Donc j’arrivais enfin sur un terrain ou je savais que j’allais me faire plaisir. La situation actuelle en a décidé autrement."

Quatorzième au classement général à trois minutes du maillot jaune, Guillaume Martin, pur grimpeur, ne défendra pas ses chances dans les Alpes et en montagne, où il avait l'occasion de briller. Il a eu "jusqu'au dernier moment un peu d'espoir, mais la raison voulait que je ne parte pas aujourd'hui."

Huitième de la dernière édition du Tour de France et premier Français (comme d'ailleurs en 2020), il visait de nouveau une belle place au classement général. Les coureurs seront de nouveau tous testés lors de la journée de repos, lundi.