Tour de France 2022 : des airs de Paris-Roubaix avec 11 secteurs pavés, des favoris en danger… La cinquième étape en questions

Les coureurs de la Grande Boucle sur les traces de l'enfer du Nord. Ce n'est pas inédit, mais cela fait toujours froid dans le dos aux participants et fait briller les yeux des spectateurs. La cinquième étape, mercredi 6 juillet, va compter 11 secteurs pavés entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut (157 km). Un parcours piège pours les favoris constitue une aubaine pour les spécialistes des classiques.

Quel est le profil de l'étape ?

Un petit air de classique printanière avec des températures estivales. Voilà ce qui attend le peloton à travers le département du Nord. Avec un grand départ depuis la métropole lilloise et des passages à Villeneuve-d'Ascq et Roubaix, entre autres, la course va ensuite prendre la direction de Villers-au-Tertre, à l'entrée du premier secteur pavé de la course. Dans les 77 derniers kilomètres, onze seront au programme.

Le dernier secteur, d'Hasnon à Wallers, débutera à moins de sept kilomètres de l'arrivée. De quoi donner une dernière occasion de créer des écarts avant de franchir la ligne dans l'un des temples du cyclisme, à Arenberg Porte du Hainaut, non loin de sa fameuse trouée (que les coureurs n'empreinteront pas).

Le parcours de la cinquième étape du Tour de France 2022 entre Lille Métropole et Arenberg Porte du Hainaut, qui se courra le 6 juillet 2022. (ASO)

Pourquoi cette étape peut être décisive ?

Une étape pavée sur le Tour de France fait forcément des dégâts. C'est du côté des favoris que le battement cardiaque devrait s'accélérer et que les bras devraient flageller plus vite que d'autres. Marion Rousse, consultante France Télévisions avait prévenu dans un entretien publié sur franceinfo: sport que cette cinquième étape pouvait "être cruelle" pour les coureurs.

Les onze secteurs pavés présents sur la cinquième étape du Tour de France entre Lille et Arenberg Porte du Hainaut, le 6 juillet 2022. (ASO)

Dans l'histoire récente, nombreux ont été les prétendants au maillot jaune à céder face aux secousses des pavés du Nord. La dernière année marquante remonte à 2014 : Christopher Froome avait jeté l'éponge après avoir chuté, Albert Contador avait cédé presque trois minutes et Richie Porte avait perdu deux minutes sur le futur vainqueur du Tour, Vincenzo Nibali. En résumé, on peut forger le début d'un rêve jaune sur les pavés de la Grande Boucle, comme on peut dire adieu à tous ses espoirs.

Quels coureurs peuvent en tirer profit ?

Les coureurs de classiques flandriennes devraient jouer gros sur cette étape qui leur rappelle le mois d'avril. On peut ainsi penser à Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), vainqueur du dernier Paris-Roubaix, ou encore à Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), victorieux sur le Tour des Flandres. Le rôle du maillot jaune, Wout van Aert (Jumbo-Visma), sera à suivre entre protection du leader Primoz Roglic et carte personnelle.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a démontré sur le "Ronde" qu'il était capable de briller sur les pavés, sera épié de toute part. En revanche, pour d'autres favoris comme Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Adam Yates (Ineos Grenadiers), David Gaudu (Groupama-FDJ) ou Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), les références sur les pavés sont peu nombreuses, voire inexistantes.

Quels sont les horaires ?

13h00 : début de la retransmission sur France 2 et france.tv

13h35 : départ fictif

14h00 : départ réel

17h20 : arrivée prévue à Arenberg Porte du Hainaut