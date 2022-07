Tour de France 2022 : tous les coureurs ont été testés négatifs au Covid-19 après plusieurs abandons liés au virus

Le soulagement. Alors que la menace du Covid-19 plane sur le peloton, aucun coureur n'a été testé positif dimanche soir 10 juillet, a annoné l'Union cycliste internationale (UCI). Tous les coureurs ont été testés immédiatemment après l'arrivée de la 9e étape, à Châtel (Haute-Savoie).

A.S.O. - UCI announcement on the results of the 10 July Covid-19 testing campaign https://t.co/gY8Gogk3qr pic.twitter.com/FCSWv2XUri — UCI_media (@UCI_media) July 11, 2022

Le matin même pourtant, le Français Guillaume Martin avait dû se retirer de la course, après un test positif au virus. Le coureur Cofidis avait demandé à être testé en raison d'un "très léger mal de gorge". Conformément au protocole, les médecins de l’équipe concernée, de l'épreuve et de l'UCI s'étaient concertés avant de trancher. Samedi, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et un coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar, Vegard Stake Laengen avaient également quitté le Tour, tous deux positifs au Covid.

Si les équipes sont encouragées à réaliser des tests régulièrement, la prochaine vérification collective aura lieu dimanche 17 juillet.