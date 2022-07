Tour de France 2022 : le Français Geoffrey Bouchard, premier coureur contraint à l'abandon à cause du Covid-19

C'est une nouvelle dont l'équipe d'AG2R Citroën se serait bien passée. Leur grimpeur Français Geoffrey Bouchard a en effet été testé positif au Covid-19, samedi 9 juillet. Conséquence : le coureur ne prendra pas le départ de la huitième étape et est donc contraint d'abandonner la Grande Boucle.

"Il a été isolé du reste du groupe", a indiqué son équipe dans un communiqué, qui a précisé organiser "des tests antigéniques tous les trois jours en plus des tests pratiqués par l’organisateur du Tour de France". Il est ainsi le premier coureur du peloton à déclarer forfait durant l'épreuve à cause du Covid-19.

Moins de deux heures après cette annonce, ce fut au tour de l'équipe UAE Emirates d'officialiser le retrait de Vegard Stake Laengen. Le coéquipier de Tadej Pogacar a en effet lui aussi été testé positif au Covid, samedi.

#TDF2022 @GeoffBouche ne prendra pas le départ de l'étape 8 suite à un test antigénique qui s'est révélé positif.

