Tour de France 2021 : ouverture d'une enquête sur la chute causée par une spectatrice lors de la première étape

Place à l'enquête. L'énorme chute causée par une spectatrice insouciante sur le bord de la route du Tour de France samedi 26 juin lors de la première étape entre Brest et Landerneau ne va pas en rester là. Après la plainte déposée par ASO, l'organisateur de la course et l'appel à témoignage lancé par la gendarmerie du Finistère, une enquête judiciaire a été ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Oh l'énorme chute dans le peloton !



Une banderole fait tomber Tony Martin et derrière, c'est l'effet domino ! Des dizaines de coureurs se retrouvent au sol ! #TDF2021



▶ Suivez le Tour de France en direct : https://t.co/ulj9JGnQBb pic.twitter.com/pdNtzJC5sd — France tv sport (@francetvsport) June 26, 2021

A 45 kilomètres de l’arrivée, Tony Martin (Jumbo-Visma) a heurté la pancarte d'une spectatrice, qui dépassait de la chaussée, où il était inscrit "ALLEZ OPI-OMI !". Placé en deuxième position du peloton, le coureur allemand a entraîné dans sa chute de nombreux coureurs. Son compatriote Jasha Sütterlin (DSM) ne s’est pas relevé et a dû abandonner. L’enquête est diligentée par la brigade de recherches de gendarmerie de Landerneau (Finistère), sous l’autorité du procureur de la République de Brest. "La spectatrice à l'origine de cet accident a quitté les lieux avant l'arrivée des enquêteurs", a précisé le communiqué.