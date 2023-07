Tour de France 2023 : Carlos Rodriguez surprend Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur la 14e étape pour s'offrir sa première victoire sur la Grande Boucle

Les deux favoris pour la victoire finale se sont livré un bras de fer dantesque dans le col de Joux Plane, samedi, en vain.

Tel est pris qui croyait prendre. Alors que Tadej Pogacar (UAE) et Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) se rendaient coup pour coup dans le col de Joux Plane, Carlos Rodriguez (Ineos Greandiers) a surgi dans leur roue et attaqué dans la descente finale. Le coureur espagnol a profité de l'apathie des deux cadors, qui se méfiaient l'un de l'autre, pour s'envoler vers la ligne d'arrivée, samedi 15 juillet, à Morzine. Grâce à lui, l'équipe Ineos Grenadiers remporte une deuxième étape consécutive. Au jeu des bonifications, Jonas Vingegaard augmente son avance au classement général sur Tadej Pogacar d'une seconde et pointe avec dix secondes d'avance sur son dauphin slovène.

Après un début de journée chaotique (la course a été neutralisée après une chute massive dans les premiers kilomètres), et sept abandons dans les kilomètres qui ont suivi, dont celui de Romain Bardet, cette 14e étape du Tour de France 2023 a décidé de basculer dans la légende de la Grande boucle de la meilleure des façons. Et pour cause : au coude à coude depuis le départ du Pays basque, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont livré une bataille d'anthologie dans le col de Joux Plane, sous un soleil brûlant et devant un public nombreux. À tel point qu'il a littéralement pesé sur la course...

La moto qui pourrait tout changer

Dans les ultimes mètres de l'ascension, Tadej Pogacar a en effet vu sa deuxième attaque sur Jonas Vingegaard annihilée par un embouteillage de deux motos devant lui, étranglées par la foule, non retenue par des barrières. Sans ça, le Slovène aurait peut-être pris les huit secondes de bonifications distribuées au sommet, finalement tombées dans la musette du Danois (cinq pour Pogacar). Une récompense méritée, cela dit, pour Jonas Vingegaard, d'abord lâché par le Slovène dans l'ascension, après une première attaque sanglante. Mais, comme dans le Puy de Dôme, Vingegaard a limité la casse, gardé le contact. Sauf que, cette fois, le vainqueur sortant du Tour a réussi à revenir sur le Slovène avant le sommet.

Il faut dire que Jonas Vingegaard avait plutôt intérêt à ne pas se rater. Et pour cause : le maillot jaune avait pris la responsabilité, dès le début de l'étape partie d'Annemasse, de cadenasser la course et d'enterrer l'échappée en faisant rouler ses coéquipiers toute la journée. Dès lors, ses intentions étaient claires : le Danois et la Jumbo Visma voulaient écraser le Tour, sur les pentes de la Haute-Savoie. Mais ils ont été surpris par la résistance d'UAE autour de Tadej Pogacar, ce qui confirme que le Slovène peut désormais compter sur un effectif solide. Ce qui change tout.

Face à ce constat, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se sont neutralisés, ont levé le pied, et laissé les poursuivants, pourtant vite distancés, revenir. C'est ainsi que Carlos Rodriguez, un temps relégué à plus d'une minute, a pu revenir et surprendre les deux ogres, et les priver du festin sur la ligne. Dans la descente de Joux Plane vers Morzine, l'Espagnol n'a pas faibli, tandis que Vingegaard s'appliquait à garder la roue de Pogacar.

Deuxième de l'étape, le Slovène a repris quelques secondes de bonifications qui ne l'empêchent pas d'en concéder une sur Vingegaard, à cause de celles distribuées au sommet de Joux Plane. Résultat : Tadej Pogacar pointe désormais à dix secondes de Jonas Vingegaard au classement général. En attendant la prochaine bataille.