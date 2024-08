Tour de France femmes 2024 : Demi Vollering s'impose sur le contre-la-montre de la 3e étape et prend déjà le maillot jaune

A domicile, les Néerlandaises ne laissent pas une miette. Quelques heures après la deuxième victoire de Charlotte Kool, qui avait devancé deux de ses compatriotes au sprint, c'est à nouveau une Batave, Demi Vollering (SD Worx-Protime), qui s'est imposée sur la troisième étape du Tour de France femmes, mardi 13 août à Rotterdam. Elle s'empare au passage du maillot de leader du classement général, Charlotte Kool concédant 25 secondes alors qu'elle n'en comptait que vingt d'avance au départ du chrono.

La lauréate sortante de la Grande Boucle a devancé la championne du monde de l'exercice, Chloé Dygert (Canyon-Sram), et Loes Adegeest (FDJ-Suez). Première tricolore, Cédrine Kerbaol (meilleure jeune en 2023) a fini à la 4e place, à cinq secondes de Vollering. Ce bref contre-la-montre de 6,3 km a creusé les premiers écarts entre favorites : la Française Juliette Labous (dsm-firmenich PostNL) a réalisé une bonne opération, ne cédant que 15 secondes, tandis que sa compatriote Evita Muzic (FDJ-Suez) a concédé 40 secondes. Katarzyna Niewiadoma, troisième l'année dernière, pointe à 30 secondes.

Vollering en confiance avant son terrain de jeu

Chloé Dygert a longtemps cru damer le pion aux locales de la course, pour cette troisième étape au Pays-Bas. La championne du monde du contre-la-montre, médaillée de bronze aux Jeux de Paris et championne olympique de la poursuite par équipes, a devancé Loes Adegeest et Kristen Faulkner (EF-Oatly-Cannondale) de moins d'une seconde sur la ligne. C'était avant que la patronne arrive et ne relègue toutes ses concurrentes. Alors qu'elle n'avait pris le maillot jaune qu'au soir de l'avant-dernière étape en 2023, Demi Vollering prend déjà les commandes du classement général, après deux jours de course.

Un succès devant son public qui a ému la meilleure grimpeuse du monde, elle-même étonnée de sa victoire : "Je ne l'ai vraiment pas vue venir, a admis Demi Vollering après la course. Je n'avais aucune idée [du fait] que je pouvais faire cela aujourd'hui, donc je suis surprise." Car les choses sérieuses, pour les prétendantes au classement général, débutent dès mercredi avec une étape vallonnée entre Valkenburg et Liège (122,7 km), reprenant les routes de la classique Liège-Bastogne-Liège.

"J'avais déjà la journée de demain en tête, parce que c'est vraiment une étape pour moi", a confié Demi Vollering, victorieuse à deux reprises de la Doyenne (en 2021 et 2023). Les passages à la côte de la Redoute (1,6 km à 8,7%), à la côte des Forges (1,5 km à 6,8%) et à la côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km à 10%) devraient être le théâtre des premières attaques des prétendantes au maillot jaune.