Tour de France femmes 2024 : Charlotte Kool double la mise au sprint sur la deuxième étape, avant le contre-la-montre de l'après-midi

C'est une demi-étape qui comptera comme une victoire à part entière dans le palmarès de Charlotte Kool, victorieuse dans sprint massif à Rotterdam (Pays-Bas), mardi 13 août, après seulement 67,9 km de course. Déjà vainqueure la veille, elle s'est imposée vêtue du maillot jaune devant Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) et Marianne Vos (Visma-Lease a bike).

La Néerlandaise conserve sa tunique de leader et accentue même son avance au classement général (14 secondes, grâce aux bonifications) avant le contre-la-montre de l'après-midi, dans les rues de Rotterdam, qui devrait faire les premiers écarts entre les favorites malgré sa brièveté (6,3 km).

Sur un tracé aussi plat que la veille, mais sans difficulté répertoriée ni sprint intermédiaire pour animer la course, les équipes de sprinteuses n'ont pas eu à s'employer pour se réserver le gain de l'étape. Seule la Belge Audrey De Keersmaeker (Lotto-Dstny) a tenté sa chance en échappée, ne comptant jamais plus de 30 secondes d'avance sur la meute.

Le triplé Kool-Wiebes-Vos est le 2e triplé néerlandais 🇳🇱 sur une étape du Tour de France femmes après la 4e étape de l'édition 2023, arrivée à Rodez (Kastelijn-Vollering-Koster) #TDFF2024📷 — Andréa La Perna (@A_LaPerna) August 13, 2024

Dans l'emballage final, l'équipe SD Worx-Protime a pris les choses en main pour sa sprinteuse Lorena Wiebes, favorite annoncée et revancharde après avoir subi un incident mécanique dans les derniers hectomètres de la première étape. Celle qui compte déjà 18 victoires cette saison a été parfaitement emmenée par Barbara Guarischi et Demi Vollering elle-même, tenante du titre, mais a vu Charlotte Kool la déborder sur sa gauche pour la passer sur la ligne, alors qu'elle était parvenue à contenir Marianne Vos, calée dans sa roue. Pour cette deuxième étape aux Pays-Bas, le podium est monopolisé par les sprinteuses néerlandaises.

Kool toujours en jaune mardi soir ?

Dans le final, une chute sur un pont a scindé le peloton et aurait pu faire perdre un temps précieux à plusieurs prétendantes au classement général, dont les Françaises Evita Muzic (FDJ-Suez) et Juliette Labous, coéquipière de Charlotte Kool, ainsi que les rouleuses Ellen Van Dijk, Chloe Dygert et Grace Brown, qui peuvent se parer de jaune dès ce soir. Elles ont finalement été reclassées dans le même temps que le groupe de tête, alors que la chute est survenue juste avant les trois derniers kilomètres.

Charlotte Kool devient la 2e coureuse à enchaîner deux victoires d'étapes sur le Tour de France femmes après Annemiek van Vleuten (étapes 7 et 8 en 2022) #TDFF2024 — Andréa La Perna (@A_LaPerna) August 13, 2024

Charlotte Kool peut espérer conserver sa tunique de leader à l'issue du court effort contre-la-montre clôturant la journée, qui pourrait mieux lui convenir qu'un long chrono. Elle compte désormais 14 secondes d'avance sur Lorena Wiebes et Anniina Ahtosalo, et 20 secondes sur toutes les spécialistes de l'exercice et les favorites du classement général.