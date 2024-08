Tour de France femmes 2024 : Charlotte Kool surprend tout le monde au sprint lors de la première étape et endosse le maillot jaune

Charlotte Kool, à domicile, était au rendez-vous de la première étape du Tour de France femmes 2024. Sur un parcours ultra-plat entre Rotterdam et La Haye, aux Pays-Bas, lundi 12 août, la Néerlandaise de 25 ans a brillé dans une arrivée massive et s'est imposée au terme d'une première étape très calme. La journée a seulement été ponctuée par quelques chutes au long des 123 km de ce premier tracé de l'édition 2024, et par un sprint intermédiaire facilement remporté par une autre Néerlandaise, Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike).

Étape 1 : Charlotte Kool est la première maillot jaune Dans un sprint final marqué par le saut de chaîne de Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) a parfaitement maîtrisé son sujet pour remporter cette première étape devant la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility)et Elisa Balsamo (Lidl - Trek).

Dans le pays du vélo, les 123 km de parcours proposaient une balade en Hollande-Méridionale. Au milieu des grandes serres et des moulins à vent, si caractéristiques des paysages de la province, le peloton n'a pas laissé les échappées s'exprimer. Cristina Tonetti (Laboral Kutxa) a essayé, mais n'a jamais réussi à prendre plus d'une minute d'avance. Les formations dominantes ont couru à vive allure pour miser sur leurs sprinteuses à l'arrivée.

Marianne Vos semblait pourtant avoir plus de jambes, avec un sprint intermédiaire remporté à Groeneweg devant Roseman-Gannon et Truyen, lui permettant de prendre des points pour le maillot vert. Restée en retrait lors de ce sprint intermédiaire, Charlotte Kool avait à cœur de gagner sur des routes et dans une région qu'elle connaît bien. La coureuse de la Team DSM s'est d'abord bien placée dans le dernier kilomètre avant d'être la première à fournir l'effort final à plus de 200 mètres de l'arrivée. La Néerlandaise de 25 ans, plus rapide, n'a pas pu être rattrapée.

"Peut-être le plus beau jour de ma vie"

Avec ce succès à La Haye, Charlotte Kool remporte sa première étape dans un Tour de France, sa deuxième étape sur un Grand Tour, après son succès en 2023 lors de la deuxième étape du Tour d'Espagne. "C'est un rêve qui se réalise après un début de saison pas facile. Je pensais être partie trop tôt, mais j'ai tenu bon. C'est peut-être le plus beau jour de ma vie", a-t-elle réagi à la fin de la course avant de rejoindre son premier podium avec la tunique jaune.

L'étape du jour n'a pas été aussi réjouissante pour d'autres coureuses. Le parcours a été ponctué par plusieurs chutes, sans réelle gravité. Quatre coureuses ont également abandonné entre Rotterdam et La Haye. Ekaterina Knebelev, Mohinabonu Elmudorova, la deuxième plus jeune coureuse du peloton de 18 ans, et Asal Rizaeva de l'équipe Tashkent City ont jeté l'éponge. La formation ouzbèke ne compte désormais plus que quatre cyclistes dans ses rangs. La Britannique Natalie Grinczer (Roland) a également abandonné. Les Françaises Juliette Labous et Evita Muzic n'ont pas joué le sprint mais n'ont pas perdu de temps dans cette première étape.

Demain, le peloton va s'attaquer à une journée à deux étapes. Elles s'élanceront d'abord le matin avec une course en ligne de 69 km depuis Dordrecht pour retourner à Rotterdam. Un petit contre-la-montre suivra l'après-midi pour tenter de créer les premiers écarts au classement général.