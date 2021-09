Qui est Bernardo Rocha de Rezende, dit Bernardinho ? Choisi pour succéder à Laurent Tillie, qui était sélectionneur des Bleus depuis 2012, le Brésilien est considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur du monde. A 62 ans, il a remporté les Jeux olympiques à deux reprises avec le Brésil, en 2004 et en 2016. "J'aime l'entraînement, j'aime le terrain. Être ici, ensemble avec les garçons, c'est un plaisir", confie le technicien qui s'exprime déjà en français.

Parcours sans faute à l'Euro

Son adaptation a été des plus rapides. Bernardinho a hérité d'un groupe très soudé, renforcé par l'incroyable médaille d'or remportée à Tokyo. Avec les Bleus, il dispute sa première compétition lors de cet Euro, trois semaines après le sacre olympique. Et son discours trouve un écho auprès d'Earvin Ngapeth et ses coéquipiers : avec 5 victoires en autant de matchs, ils ont largement dominé leur phase de poules. Prochain rendez-vous lundi 13 septembre, pour le huitième de finale.