Vendée Globe : Jean Le Cam, Jacques Caraës et Christophe Gaumont distingués par l’ordre du Mérite maritime

Les trois personnalités deviendront ainsi respectivement officier et chevaliers dans l'ordre du Mérite maritime. Une récompense décernée pour distinguer les risques encourus et les services rendus par les gens de mer.

Jean Le Cam, Jacques Caraës et Christophe Gaumont ont été distingués ce lundi 21 décembre par l’ordre du Mérite maritime, annonce le ministère de la Mer dans un communiqué.

Le navigateur Jean Le Cam deviendra, dès le mois de janvier 2021, officier dans l’ordre du Mérite maritime. Jacques Caraës, directeur de course du Vendée Globe, et Christophe Gaumont, président du comité de course deviendront chevalier dans l’ordre du Mérite maritime. C'est Annick Girardin, ministre de la Mer et présidente de l’ordre du Mérite maritime, qui a annoncé en visioconférence ces nominations et promotions aux trois personnalités.

"La solidarité [...] fait partie des vraies valeurs de l'être humain"

Depuis son bateau "Yes We Cam !", Jean Le Cam a pu remercier la ministre pour "sa reconnaissance à la solidarité des gens de la mer". "C'est vrai qu'il y a eu une péripétie qui était quand même assez compliquée à gérer, ça s'est fort heureusement bien terminé", a notamment déclaré le marin finistérien. Alors qu'Annick Girardin lui souhaitait "une bonne fin d'année 2020", Jean Le Cam a tenu à faire référence à la crise sanitaire que traverse la France. Il espère ainsi "que le futur va nous amener dans des cieux plus bleus qu'ils ne sont actuellement" et a fait un parallèle avec son expérience. "Dans les périodes difficiles, c'est vrai que la solidarité, pas que sur la mer mais un peu partout, fait partie des vraies valeurs de l'être humain. J'espère qu'on va sortir de cette crise beaucoup plus grandis !"

Face à @JeanLecam, Christophe Gaumont et Jacques Caraës, que je nomme à l’ordre du mérite maritime. Leur bravoure a permis le sauvetage de Kevin Escoffier. Comme le dit Jean : « la solidarité fait partie des vraies valeurs de l’être humain ». Sachons la récompenser. #VG2020 pic.twitter.com/CHqryJKkwz — Annick Girardin (@AnnickGirardin) December 21, 2020

Créé en 1930, l'ordre du Mérite maritime voulait distinguer les risques encourus et les services rendus par les gens de mer. "Ces trois hommes se sont distingués lors du Vendée Globe, dans les opérations de sauvetage de Kevin Escoffier, entre l’après-midi du lundi 30 novembre et le milieu de nuit du mardi 1er décembre, dans les Quarantièmes Rugissants, au Sud-Ouest de l’Afrique du Sud", rappelle le communiqué.

Le décret de nomination de l’ensemble de la promotion paraîtra au mois de janvier 2021