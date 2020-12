Vendée Globe : le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam raconté par les deux hommes, un "truc de dingue"

"Vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire", témoigne Kevin Escoffier mardi 1er décembre dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Le skipper du Vendée Globe, monté sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, a été récupéré sain et sauf par son concurrent Jean Le Cam, dans la nuit de lundi à mardi.

"En quatre secondes, le bateau a planté, j'ai mis la tête dans le cockpit, il y a eu une vague, j'ai eu le temps d'envoyer un texto. La vague, après, elle a tout fait 'shunter' l'électronique. C'est un truc de barjot : plier un bateau en deux, quoi ! J'en ai fait, mais celle-ci…", a lancé Kevin Escoffier.

En attendant le récit complet de Kevin, découvrez les premières images du skipper à l'abri à bord de l'IMOCA Yes We Cam! en compagnie de Jean Le Cam.

Un échange vous le verrez fort en émotion où Kevin passe du rire aux larmes... #PRBVoile #VG2020 @VendeeGlobe @ImocaGS pic.twitter.com/aPPy3OnP1J — Kevin Escoffier - Skipper PRB (@KevinEscoffier) December 1, 2020

"Tu passes du désespoir au truc de dingue", complète sur franceinfo Jean Le Cam. "Je devais être à deux heures", s'est rappelé le skipper. "Je me rends à la position où la balise disait que le bateau était en détresse. J'arrive sur zone, je vois Kevin dans son radeau, impeccable. Je lui dis que je reviens. On ne va pas faire n'importe quoi, avec la mer qu'il y avait, ce n'était pas fastoche de manœuvrer. Une fois que tout était bien, je reviens sur zone, et là personne."

Jean Le Cam revient plusieurs fois sur zone et reste jusqu'à ce que la nuit tombe mais le radeau de survie du Kevin Escoffier reste introuvable. "Il n'y a rien de plus con que le suraccident, donc je prépare tout le matos au cas où", a témoigné Jean Le Cam.

On m'appelle pour me dire qu'on a une position. Je vais à la position, et merde, personne. Et à un moment, j'étais debout sur le pont et je vois un flash. Je me dis : c'est pas vrai... Jean Le Cam à franceinfo

"Tu vois de plus en plus la lumière et là, tu te dis que c'est bon", a confié le skipper avec émotion. "Je vois Kevin. Comme je me laissais dériver, je lui dis que je vais l'écraser. Je lui balance la bouée rouge et il arrive à l'avoir. Après c'est la pêche au maquereau, mais au final on a réussi", a conclu le skipper avec un sourire.