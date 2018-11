Route du Rhum : Francis Joyon et François Gabart au duel

Qui va remporter cette édition de la Route du Rhum ? En duplex depuis la Guadeloupe, le journaliste Grégory Naboulet fait le point sur cette course hors du commun. "Après sept jours et six heures de course, plus de 6 000 km sur l'Atlantique, seulement 45 petites minutes séparent François Gabart de son poursuivant, Françis Joyon. Ils sont attendus sur la ligne d'arrivée vers une heure de matin, heure de Paris [dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 novembre], et tout le monde se demande si François Gabart va pouvoir tenir la cadence, car on a appris aujourd'hui qu'il avait subi de multiples avaries lors du coup de vent qui a touché l'Atlantique en début de semaine dernière", indique Grégory Naboulet.

Une fin à suspense

"Un bateau amoindri, mais un marin au combat, qui est en train de faire le tour de la Guadeloupe par son côté ouest et se présenter ici à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), avec dans son sillage, Françis Joyon. Il détient d'ailleurs le trophée Jules-Verne. Une fin à suspense qui rappelle furieusement celle de la première édition, il y a quarante ans de cela", conclut le journaliste.

Le JT

