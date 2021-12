Le navigateur Romain Pilliard s'élancera depuis la Bretagne pour son tour du monde à l'envers ce mercredi

Top départ dans deux jours. Le navigateur Romain Pilliard a annoncé ce lundi 13 décembre sur franceinfo, partenaire de son aventure, qu'il s'élancera depuis la Bretagne ce mercredi 15 décembre pour son tour du monde à l'envers. "C'était à peu près l'époque à laquelle on voulait partir" avec son coéquipier espagnol Alex Pella, "donc c'est très bien", a-t-il confié. "On n'était pas trop pressé, parce qu'on vise à moyen terme le Cap Horn, où les possibilités de passage commencent à arriver."

À l'origine, le tandem franco-espagnol devait partir depuis Cadix, en Andalousie, pour célébrer le 500e anniversaire du premier tour du monde d'Est en Ouest, de Magellan et Elcano. "Partir depuis Cadix nous laissait la possibilité de partir avec de belles conditions au sud du golfe de Gascogne. Les vents que nous avons en Bretagne sont moins évidents" mais "on est prêts", assure-t-il. Ils partiront entre l'île de Groix et Lorient.

Un défi fou de quatre mois

"C'est toujours un gros moment", raconte Romain Pilliard. "Ce sera très chargé en émotion, on ne part pas sur un parcours anodin. C'est le tour du monde, à l'envers, et ce sera plus long qu'un tour du monde classique. On quitte nos familles pour quatre mois, ce n'est pas évident", souligne-t-il. Le record à battre est de 122 jours, soit près de quatre mois de navigation.

Le projet des deux navigateurs est aussi un projet écologique : ils embarquent sur un vieux bateau réhabilité. "C'est un bateau appelé 'Use It Again', on l'a récupéré en 2016 et on lui a donné une seconde vie. On veut prouver qu'on peut faire de belles aventures humaines et sportives avec un ancien bateau, montrer qu'on doit aller au bout de l'exploitation des ressources et limiter notre consommation", avance Romain Pilliard. Ils vont également essayer de dresser la première cartographie sonore mondiale des océans.