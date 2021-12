Sport : Use it Again!, le tour du monde à l’envers qui veut remettre les choses à l’endroit

En cette fin d'année 2021, le skipper Romain Pilliard et son co-skipper Alex Pella entament leur tentative de battre le record du tour du monde à l'envers contre vents et courants dominants. Un record qui n'a encore jamais été battu en trimaran ! Plus qu'un tour du monde, c'est également un défi scientifique et une campagne de sensibilisation qu'ils entament à bord de leur trois coques.

Réduire - réutiliser - recycler

L’objectif de ce record est de montrer qu’aujourd’hui il est nécessaire, et possible, de penser performance et de vivre des aventures exceptionnelles, tout en minimisant notre impact sur la planète. Seize ans après la construction de ce trimaran pour le record du tour du monde à l’endroit d’Ellen MacArthur, Romain Pilliard reprend ce trimaran d’ancienne génération, rénové et entretenu selon les principes de l’économie circulaire. Il fait la démonstration que la qualité de la performance technique et sportive n’est pas réservée aux projets les plus coûteux et les plus impactants pour la planète.

Romain Pillard et son co-skipper Alex Pella sur leur bateau Use it again. (© Antoine Dujoncquoy)

"L a p e r f o r m a n c e a b s o l u e a u n c o û t é c o l o g i q u e q u e l ' H o m m e n e p e u t p l u s a s s u m e r ."

Par ailleurs, cette tentative de record sera aussi l’occasion de faire avancer la science. En association avec l’Université de La Sorbonne et le Professeur Olivier Adam, scientifique spécialiste de la pollution sonore océanique, les deux skippers tenteront de créer la 1ère cartographie sonore océanique mondiale.

Use it again, le record du tour du monde à l'envers. (© Antoine Dujoncquoy)

