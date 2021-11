Le navigateur Romain Pilliard s'élancera le 12 décembre depuis Cadix pour son tour du monde à la voile à l'envers

Le navigateur français Romain Pilliard a annoncé mercredi 10 novembre à franceinfo, partenaire de son aventure, qu'il s'élancera le 12 décembre prochain depuis Cadix en Espagne pour battre le record du tour du monde à la voile à l'envers, c'est-à-dire d'Est en Ouest, contre les vents et courants dominants. Ce tour du monde n'a été réussi que cinq fois depuis 1895, uniquement par des monocoques.

Il partagera cette aventure avec le skippeur espagnol Alex Pella et prendra la mer sur le trimaran "Use it again", un bateau utilisé notamment par la navigatrice Ellen MacArthur pour un précédent tour du monde, et réhabilité depuis.

500e anniversaire du premier tour du monde d'Est en Ouest

Cadix n'a pas été choisi au hasard, "nous voulions célébrer le 500e anniversaire du premier tour du monde d'Est en Ouest, qui a été réalisé par Magellan et Elcano, ces deux navigateurs très célèbres", explique Romain Pilliard à franceinfo.

"Il y a un aspect sportif, avec un record qui est homologué au niveau international, mais il y a aussi une dimension historique, nous allons sur les traces de ces illustres personnages." Romain Pilliard à franceinfo

De Cadix, les deux navigateurs prendront directement la direction du Cap Horn, "clairement le plus gros morceau du trajet avec des vents de face qui tournent autour de l'Antarctique", puis ils remonteront la côte ouest sud-américaine dans le Pacifique, "des endroits inhospitaliers où les gens vont". Ils viseront ensuite l'Australie, pour arriver dans l'océan Indien puis viser le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique et remonter l'Atlantique.

"C'est un parcours exceptionnel, et exceptionnellement long", s'enthousiasme le skipper. Le record à battre est de 122 jours, soit près de 4 mois de navigation. "Nous avons un bateau solide, fiable, qui peut nous permettre de réussir", assure Romain Pilliard.

La démarche est aussi écologique. Au-delà d'utiliser du matériel qui a déjà servi pour limiter l'impact de ce tour du monde, Romain Pilliard emporte avec lui des instruments qui permettront de mesurer les niveaux de pollution sonore dans les océans. "Cela donne des indications précieuses sur la présence et le mouvement des cétacés", explique-t-il. Ces données seront partagées une fois leur retour sur la terre ferme... espéré au printemps 2022.