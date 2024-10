"La Coupe de l'America n'est pas la bienvenue" : plusieurs milliers de personnes manifestent à Barcelone, contre une compétition jugée élitiste et un modèle touristique "insoutenable"

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche 13 octobre à Barcelone, pour dénoncer un événement qui participe selon elles à la saturation touristique de la cité méditerranéenne. "La Coupe de l’America n’est pas la bienvenue. Les touristes ont tué mon quartier" : voilà le slogan qu’on peut lire sur la pancarte d’un manifestant qui défile sur le port. La Coupe de l’America est un symbole, celui d’une ville qui ne vit que pour les grands évènements et le tourisme, explique Isabel : "C’est une compétition élitiste, pour les grandes fortunes. On accumule des quantités d'événements ici. On manifeste contre ce modèle, qui envisage la ville comme un produit."

Les manifestants sont allés jusqu’à la plage. Ils ont croisé des supporters néo-zélandais, intrigués par cette mobilisation. Mais il n’y a pas eu d’incidents.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté le 13 octobre 2024 dans les rues de Barcelone, contre la finale de la Coupe de l'America (HENRY DE LAGUERIE / RADIO FRANCE)

Barcelone fait face à une crise du logement depuis deux ans. Pour les manifestants, la Coupe de l’America n’a fait qu’aggraver le problème : "Cela fait monter les loyers et cela précarise les citoyens, affirme une manifestante. On ne devrait pas mettre d'argent public là-dessus, les citoyens n'en profitent pas et cela fait que la vie ici est de plus en plus difficile." Un autre estime que Barcelone "est devenue un parc d'attractions à touristes. C'est insoutenable."

Outre le maire socialiste de la ville, le groupe français LVMH a été pris pour cible dans les slogans par la foule. Louis Vuitton est le principal sponsor de la Coupe de l’America.