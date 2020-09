Violences sexuelles dans le patinage : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles"

L'enquête ouverte le 4 septembre vise à "identifier et localiser les potentielles victimes".

Une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles" par personne ayant autorité sur mineur a été ouverte, indique le parquet de Paris jeudi 10 septembre, après un rapport dévoilé en août de l'Inspection générale du ministère des Sports mettant en cause une vingtaine d'entraîneurs de patinage.

Cette enquête, ouverte le 4 setembre et confiée à la Brigade de protection des mineurs, vise à "identifier et localiser les potentielles victimes et déterminer les parquets compétents" en France pour chaque cas, a précisé le parquet de Paris, qui avait déjà ouvert en février une enquête après les accusations de l'ex-patineuse Sarah Abitbol contre son ex-entraîneur Gilles Beyer.

"Plus d'une vingtaine d'entraîneurs" de danse sur glace "seraient mis en cause" dans des affaires de violences sexuelles, physiques ou verbales dans le milieu du patinage, avait dénoncé le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), publié le 4 août. L'IGESR estimait que l'organisation fédérale du patinage artistique a "favorisé une forme d'omerta", que des faits peuvent relever du pénal, et annoncait qu'elle avait transmis son rapport au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.

Le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports avait précisé que 12 entraîneurs sont mis en cause "pour des faits de harcèlement ou d'agressions sexuelles, trois d'entre eux ont été condamnés, dans le passé, à des peines d'emprisonnement, fermes ou assorties d'un sursis", sept dossiers "concernent des violences physiques ou verbales (dont une majorité pourrait être frappée de prescription)", et deux autres concernent "des entraîneurs décédés avant que les procédures engagées aient pu aller jusqu'à leur terme".