Vingegaard toujours en jaune, Verstappen intraitable, Swiatek et Alcaraz en difficulté... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Mis à mal dimanche par Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard a malgré tout terminé la semaine en jaune sur le Tour de France.

Le week-end de sport a été marqué par la fin de la première semaine du Tour de France, samedi 8 et dimanche 9 juillet. Les deux étapes ont été remportées par Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Michael Woods (Israel-Premier Tech), alors que Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a vu son avance rétrécir au classement génral et que Mark Cavendish (Astana) a été contraint à l'abandon. En Formule 1, Max Verstappen a signé une nouvelle victoire à Silverstone. Retour sur les temps forts du week-end.

Tour de France : Pogacar a l'ascendant sur Vingegaard

Pour le retour du puy de Dôme dimanche lors de la 9e étape, Tadej Pogacar (UAE) a pris un léger ascendant sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). A l'arrivée, le Slovène a devancé son rival de huit secondes. Même s'il reste 17 secondes derrière le maillot jaune au général, il attaquera la deuxième semaine, mardi, dans une position de chasseur qui lui sied.

Les deux cadors ne se sont toutefois pas disputé la victoire d'étape, remportée par Michael Woods (Israel-Premier Tech), qui a mis fin au raid en solitaire de Matteo Jorgenson (Movistar) dans les derniers hectomètres. La veille, la décision s'est faite au sprint dans les rues de Limoges. Mads Pedersen (Lidl-Trek) s'est montré plus adroit pour l'emporter et frustrer Jasper Philipsen, pourtant jusque-là maître incontesté de l'exercice, avec trois victoires lors de la première semaine du Tour.

La fin du rêve pour Mark Cavendish

Cela restera comme l'une des images fortes de ce Tour de France. Tombé à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée de la 8e étape, samedi, Mark Cavendish (Astana) a été victime d'une fracture de la clavicule et contraint à l'abandon. Le co-détenteur du record de victoire d'étapes (34, comme Eddy Merckx) chassait un nouveau succès, qui l'aurait définitivement inscrit au rang des légendes du Tour.

Las, le "Cav'", qui a annoncé en mai la fin de sa carrière à l'issue de cette saison, ne battra, sauf surprise, pas ce record. La veille à Bordeaux, il a pourtant été à un souffle de glaner un 35e succès, avant d'être devancé par Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Sa mine déconfite après cette sortie par la petite porte a ému de nombreux coureurs.

Wimbledon : Alcaraz et Swiatek secoués, Djokovic reviendra lundi

Le 3e tour de Wimbledon s'est achevé samedi, sans grande surprise. Carlos Alcaraz (face à Nicolas Jarry) et Daniil Medvedev (contre Marton Fucsovics) ont été secoués, mais se sont qualifiés en quatre sets. Ons Jabeur a elle aussi lâché une manche contre Bianca Andreescu, alors qu'Aryna Sabalenka a expédié l'affaire en 1h22 contre Anna Blinkova. A noter, la performance de Matteo Berrettini, dans le dur depuis le début de l'année 2023 mais tombeur d'Alexander Zverev en trois sets.

Dimanche, pour le début des huitièmes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a été en grande difficulté contre Belinda Bencic et a dû sauver deux balles de match, avant de finalement l'emporter en trois sets. Tête de série numéro 4, Jessica Pegula s'est qualifiée sans encombre, alors que la revenante Elina Svitolina a fait plier Victoria Azarenka au super tie-break.

Dans le tableau masculin, Andrey Rublev et Jannik Sinner ont rallié les quarts. Bousculé par Hubert Hurkacz, Novak Djokovic s'est fait peur dans le premier set et a dû sauver deux balles de set avant d'empocher la manche. Le scénario s'est presque déroulé de la même façon dans le deuxième set mais cette fois le "Djoker" a conclu au tie-break avec plus de sécurité. La nuit a cependant eu raison de la rencontre et le Serbe devra revenir lundi pour terminer son combat face au Polonais.

F1 : Verstappen, encore et encore

Comme depuis le début de la saison, Max Verstappen a été au-dessus de la mêlée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le pilote Red Bull, parti en pole position, a remporté sa huitième course de la saison (sur dix), confortant un peu plus sa première place au classement du championnat du monde. Il compte désormais 99 longueurs d'avance sur son dauphin et coéquipier Sergio Pérez. A "domicile" au circuit de Silverstone, Lando Norris et Lewis Hamilton ont grimpé sur le podium, sans être en mesure de ravir la victoire à l'intouchable Verstappen.

Débuts timides pour Victor Wembanyama aux Etats-Unis

Ce n'est pas encore la NBA, mais Victor Wembanyama a eu un premier aperçu de sa nouvelle vie outre-Atlantique. Le Français, sélectionné par les San Antonio Spurs lors de la Draft NBA, a découvert les parquets américains lors de la "Summer League", une compétition amicale. Malgré l'absence d'enjeu, il a mesuré les attentes autour de ses débuts, devant 18 000 personnes à Las Vegas. Encore en phase d'apprentissage, Wembanyama a connu une première discrète contre Charlotte (9 points, 8 rebonds), dans la nuit de vendredi à samedi. Le géant français a plus brillé pour sa deuxième apparition, contre Portland dans la nuit de dimanche à lundi, avec 27 points et 12 rebonds.