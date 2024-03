Verstappen et Pogacar en démonstration, Humbert titré à Dubaï, l'argent pour Samba-Mayela… Le récap sport du week-end

C’était un week-end de reprise pour plusieurs champions et certains, déjà, ont donné le ton. Max Verstappen s’est adjugé le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison tandis que Tadej Pogacar s’est imposé avec 2’44 d’avance sur les Strade Bianche. Côté français, les Bleus du biathlon se sont imposés sur le relais mixte, à Oslo, et Ugo Humbert a triomphé à Dubaï.

Formule 1 : Max Verstappen, déjà seul au monde

On prend les mêmes et on recommence. La saison de Formule 1 a démarré ce samedi, et c'est Bahreïn qui a été le théâtre de la première victoire de Max Verstappen. Parti en pole position devant la Ferrari de Charles Leclerc, auquel il a résisté dans le premier virage, le Néerlandais n'a jamais vraiment été inquiété. Il a fait la différence dès les premiers tours pour ensuite tranquillement rouler jusqu'à la victoire, et arriver avec près de 30 secondes d'avance sur son premier poursuivant et coéquipier, Sergio Pérez. Carlos Sainz complète le podium.

C'est le Monégasque Charles Leclerc qui fait la mauvaise opération du week-end. Parti aux côtés de Verstappen, il a peu à peu perdu sa place, et termine finalement en quatrième position, devant la Mercedes de George Russell.

Cyclisme : Tadej Pogacar en solitaire sur les Strade Bianche

Lui non plus n'a pas attendu très longtemps pour empocher sa première victoire de la saison. Sur cette 18e édition des Strade Bianche, le Slovène est parti seul à plus de 80 km de l'arrivée, creusant l'écart sur ses poursuivants sans difficulté. Il a finalement passé la ligne d'arrivée deux minutes et 44 secondes avant Tom Skujins (Lidl-Trek), et Maxim Van Gils (Lotto Dstny, +2'47), troisième. Le coureur d'UAE Team Emirates empoche ainsi la 64e victoire de sa carrière.

Le reste du top 10 est notamment marqué par la présence de trois Français : Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale, 6e), Lenny Martinez (Groupama-FDJ, 8e) et Christophe Laporte (Visma - Lease a bike, 10e). Julian Alaphilippe, lui, a abandonné à la suite d'une chute.

Tennis : le six sur six d'Ugo Humbert

Après une semaine intense et riche en émotions, en témoignent les trois balles de matchs sauvées en quarts de finale contre Hubert Hurkacz (3-6, 7-6, 6-3) et une victoire en demi-finales contre Daniil Medvedev (7-5, 6-3), Ugo Humbert a joué samedi, à Dubaï, la sixième finale de sa carrière. Face à lui, Alexander Bublik, vainqueur de l'ATP 250 de Montpellier en début de mois, n'a pas espéré très longtemps. Après un début de rencontre plutôt équilibré, le Français a accéléré le tempo, et fait craquer son adversaire du jour en 1h25 (6-4, 6-3).

Il s'agit de son deuxième trophée en moins d'un mois, après le tournoi de Marseille remporté face à Grigor Dimitrov (6-4, 6-3) et, surtout, de son sixième titre glané en autant de finales. Le voici désormais 14e joueur mondial, le meilleur classement de sa carrière.

Biathlon : les Bleus en or sur le relais mixte

On a attendu la toute dernière course de ce week-end de Coupe du monde, à Oslo, pour voir les Bleus à la première place. Samedi, Julia Simon et Lou Jeanmonnot ont terminé 2e et 3e de la mass start, derrière Lena Häcki-Gross. Et c'est bien Simon, partie en tête, qui a parfaitement lancé le relais mixte des Bleus, dimanche, avec un sans-faute au tir et une avance de 31 secondes au moment de passer le relai. Sophie Chauveau et Fabien Claude ont ensuite prolongé l'avantage - malgré une légère frayeur et un retour de l'Italie -, avant que Quentin Fillon Maillet ne franchisse finalement la ligne devant la Suède (+32"2) et la Norvège (+35"9).

Un résultat qui confirme la domination des Français sur le relais mixte, un mois après la victoire des Bleus dans cette même discipline aux Championnats du monde de Nove Mesto (République tchèque).

Athlétisme : deux médailles françaises aux Mondiaux en salle

Moins dominateurs qu'en biathlon, les Tricolores sont tout de même revenus des championnats du monde en salle de Glasgow avec deux breloques : l'argent pour Cyréna Samba-Mayela, qui a amélioré son record de France, et le bronze pour Just Kwaou-Mathey, tous les deux sur 60 m haies. Comme en 2022 à Belgrade lors des derniers Mondiaux en salle (or pour Samba-Mayela et argent pour Pascal Martinot-Lagarde), la délégation tricolore s'en est remis à ses hurdleurs pour ne pas rentrer bredouille.

Le week-end écossais a également été marqué chez les Bleus par la fracture à la cheville de la perchiste Margot Chevrier. La Niçoise a promis, sur les réseaux sociaux, de faire son retour le 5 août au Stade de France. En effet, la saison d'athlétisme va désormais se tourner vers le plein air avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Paris 2024, où l'on espère voir les haies encore sourire aux Français, à domicile.

Ligue 1 : Brest conforte sa 2e place, l'OM et Lens à la relance

Après un match nul 0-0 entre le PSG et l'AS Monaco pour démarrer cette 24e journée de Ligue 1 vendredi, le Stade brestois a profité de l'occasion pour conforter sa deuxième place en s'imposant 1-0 face au Havre dimanche. La veille, le Losc avait fait de même à Reims (0-1), quand Nice s'est fait surprendre par Toulouse (défaite 2-1). Le top 5 reste inchangé mais voit Lens, tombeur de l'Olympique lyonnais sur une large victoire 3-0, s'en rapprocher.

Au rayon des relances, on retrouve aussi l'Olympique de Marseille après sa victoire 5-1 face à Clermont samedi, la troisième de suite depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen, et le FC Metz qui s'est imposé 2-0 face à un FC Nantes se rapprochant de la zone de relégation. Son voisin breton, Rennes, a lui aussi déçu, en s'inclinant face à Lorient (1-2).