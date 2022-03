Guerre en Ukraine : la Russie et la Biélorussie exclues de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup

Au tour du tennis. Après l'exclusion de la Russie de nombreuses compétitions internationales de prestige, voilà le pays, ainsi que la Biélorussie, interdits de Coupe Davis et de Billie Jean King Cup, a annoncé mardi 1er mars, un communiqué la Fédération internationale de tennis (ITF). Ainsi, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, ou encore Anastasia Pavlyuchenkova ne pourront défendre les couleurs de leur pays "pour une période indéterminée", a précisé l'ITF.

Cependant, les joueurs et les joueuses pourront participer aux prochains tournois et notamment ceux du Grand Chelem. Une bonne nouvelle pour le nouveau numéro un mondial Medvedev. Seule règle : jouer un match sous le drapeau russe ou biélorusse mais sous bannière neutre.

Les deux circuits ATP et WTA ont aussi annoncé la suppression des tournois qui devaient se tenir à Moscou en octobre. Enfin, le comité exécutif de l'ITF précise avoir suspendu les fédérations russe et biélorusse de toutes les compétitions internationales à la suite de l'annulation de toutes les compétitions dans les deux pays.

