Guerre en Ukraine : "Les motivations politiques ne peuvent pas justifier la violence", affirme la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste à Roland-Garros

Les Daniil Medvedev ou Andrey Rublev se sont déjà exprimés contre la guerre. Mais Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste à Roland-Garros en 2021 et ancienne 11e mondiale, est allée plus loin, lundi 28 février, sur Twitter. "Je suis contre la guerre et la violence. Les ambitions personnelles ou les motivations politiques ne peuvent pas justifier la violence."

Celle qui est actuellement 101e mondiale à la WTA affirme son attachement à son pays, qu'elle a "représenté toute [s]a vie". "Mais maintenant, j'ai peur, comme tous mes amis et ma famille. Mais je n'ai pas peur d'énoncer clairement ma position", ajoute-t-elle. Comme ses compatriotes, elle scande : "Arrêter la violence, arrêtez la guerre". "Je suis juste une athlète qui joue au tennis. Je ne suis pas une poilitique, ni une figure publique, je n'ai aucune expérience là-dedans. Je ne peux qu'être publiquement en désaccord avec ces décisions prises et en parler ouvertement."

Championne olympique à Tokyo l'été dernier en double mixte avec Andrey Rublev sous la bannière du Comité olympique russe, Anastasia Pavlyuchenkova a atteint deux fois la finale de la Fed Cup avec l'équipe de Russie, à chaque fois vaincue par la République tchèque (2011 et 2015).