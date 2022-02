Classement ATP : Daniil Medvedev, numéro un oblique

On le savait depuis jeudi dernier et la défaite de Novak Djokovic en quart de finale du tournoi de Dubaï. Il n'empêche. Cela fait tout de même bizarre, lundi 28 février, de voir un nouveau nom en tête du classement ATP. Depuis 18 ans, on avait perdu l'habitude, il faut dire. Daniil Medvedev est donc le nouveau patron du tennis mondial et s'il le doit en partie à la mise en retrait forcée de son prédécesseur, le Russe n'a rien d'un numéro un au rabais.

La démarche de l'empereur

Lente et chaloupée, l'ascension de l'empereur Medvedev se poursuit inexorablement. Elle s'était amorcée en août dernier avec la victoire du Russe sur Novak Djokovic en finale de l'US Open. Elle s'est confirmée avec sa place de finaliste contre Rafael Nadal, dimanche 30 janvier à Melbourne, au terme d'une rencontre inoubliable. Et elle s'est donc conclue avec l'affaissement de Djokovic à Dubaï quand, dans le même temps, son successeur sur le trône était sorti à Acapulco par un certain... Nadal. Cette passation de pouvoirs sonne donc le glas de l'hégémonie du trio Federer-Nadal-Djokovic qui règne depuis février 2004 (avec une brève incursion du putschiste Andy Murray en 2016).

L'arrivée d'une nouvelle tête couronnée au sommet de la hiérarchie devrait ravir ceux qui s'étaient lassés de l'OPA du trio sur ce sport. Or, on est loin des clameurs. La situation politique mondiale, qui implique le pays de naissance de Medvedev, n'aide sûrement pas. Mais même avant cela, la personnalité du nouveau roi ne semblait pas faire partie de celles qui entraînait un plébiscite populaire. Il faut dire que Daniil Medvedev ne fait rien pour s'attacher les faveurs. Le public est contre lui ? Il s'en nourrit. Il estime que le père de Stefanos Tsitsipas fait du coaching pendant leur demi-finale ? Il hurle sur l'arbitre, oubliant par la même occasion le plus élémentaire des respects.

"Regarde moi quand je te parle !"



Medvedev s'emporte contre l'arbitre en lui reprochant de ne pas sanctionner les échanges entre Tsitsipas et son père.

Daniil Medvedev est ainsi. Brut de décoffrage. Plaire ou non ne le préoccupe pas. Il a déjà bien assez à faire avec ses propres démons pour s'occuper du qu'en-dira-t-on. Ce caractère explosif a longtemps ralenti l'envol de la fusée russe. Comme son compatriote Marat Safin avant lui, Medvedev s'est trop souvent laissé submerger par ses émotions, par sa frustration.

Le problème qui empêchait l'avènement du tsar n'était pas tennistique. Hormis une volée digne de ce nom, le Russe a tout pour lui, malgré un physique de grand échalas dégingandé parfois trompeur. "La profondeur des coups de Daniil me rapelle un certain... Novak Djokovic" réagissait Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams, pendant la finale de Melbourne. Comme le Serbe, il possède cette élasticité qui lui permet de couvrir tous les recoins du terrain, et comme lui, il est d'une régularité écœurante à l'échange. Si l'on veut grossir le trait, Medvedev, c'est Djokovic avec une première balle à 210 km/h. Effrayant pour la concurrence non ?

Terre battue et gazon, des territoires à conquérir

A la différence de Djokovic qui bataille depuis plus d'une décennie avec Nadal et Federer, on voit mal, à l'heure actuelle, qui peut s'opposer au nouveau tsar parmi les joueurs de la nouvelle génération. Tsitsipas et Zverev, les deux rivaux les plus proches et les plus réguliers, sont pour le moment un ton en dessous. Reste Djokovic, évidemment. Mais la présence du Serbe sur les prochains tournois du Grand Chelem demeure incertaine en raison de son refus d'être vacciné contre le Covid-19.

Si les hommes font défaut, peut-être les terrains hostiles s'opposeront à un bail longue durée ? Jusqu'à présent, la terre battue et le gazon se sont ainsi régulièrement dérobés sous les pieds du Moscovite. A force de travail, rien ne semble pourtant impossible mais il y a un autre aspect que le nouveau numéro un mondial peut améliorer s'il veut régner sur le long terme, c'est cet instinct de tueur que possède le trio Federer-Nadal-Djokovic.

Après son échec en Australie, Medvedev comptabilise maintenant 13 tournois gagnés mais il compte aussi 10 défaites en finale. Un ratio indigne d'un futur géant du jeu mais qu'il peut gommer avec le temps. Après tout, Ivan Lendl avait bien perdu ses quatre premières finales de Grand Chelem.

La possibilité Daniil

Reste à savoir comment le Russe va aborder les tournois dans la peau de celui qui a mis fin à presque deux décennies de règne du trio omnivore. Une chose est sûre, Daniil Medvedev plairait sans doute à Michel Houellebecq. Comme les héros de l'auteur de La Possibilité d'une île, le Russe possède cette nonchalance désabusée et ce sens de la provocation qui lui permettent d'affronter l'adversité sans éprouver le moindre trouble.

C'est donc de sa faculté à gérer la pression et son nouveau statut que dépendra l'avenir de Medvedev. Parfois, le Russe semble encore au bord de l'implosion, victime d'une tempête interne sous un crâne. Comme il l'a dit lui-même, en visant certains perturbateurs parmi le public de Bercy l'an dernier, "c'est plus facile d'apprécier la vie quand vous n'avez pas de cerveau". Une phrase que n'aurait pas reniée Houellebecq.