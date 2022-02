Tennis : Novak Djokovic, renversé à Dubaï en quarts de finale par Jiri Vesely, perd sa place de n°1 mondial

C'est un jour à oublier pour le Serbe. Accroché par le Tchèque Jiri Vesely, Novak Djokovic s'est incliné (6-4, 7-6) en quart de finale du tournoi ATP de Dubaï, jeudi 24 février. Une élimination surprise expéditive (1h58 de jeu) qui lui fait perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Daniil Medvedev.

RIPPING UP THE SCRIPT @jiri_vesely takes a stunning first set 6-4 against Djokovic at #DDFTennis pic.twitter.com/HMZ5Drs0SN