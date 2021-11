Disparition de Peng Shuai : des photos de la joueuse font leur apparition sur internet

Des photos, dont l'authenticité n'a pu être vérifiée de manière indépendante, montrant une Peng Shuai souriante, ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, samedi 20 novembre, au moment où la pression internationale s'accroît sur la Chine pour obtenir des informations sur le sort de la joueuse chinoise.

Peng Shuai, 35 ans, ex-numéro une mondiale du double et star dans son pays, ne s'est pas manifestée publiquement depuis la révélation d'un rapport sexuel forcé et d'une relation extra-conjugale avec un puissant ex-responsable du Parti communiste, de 40 ans son aîné. Le message, brièvement posté début novembre sur le compte Weibo officiel de la joueuse avant d'être censuré sur l'internet chinois, évoque au moins un rapport sexuel contraint.

Le sort de Peng Shuai fait depuis l'objet de nombreuses interrogations. Plusieurs pays dont les États-Unis se sont dit vendredi "préoccupés" et l'ONU a demandé des preuves que la joueuse se porte bien, alors que le hashtag #WhereisPengShuai (#OùestPengShuai) s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.

Quatre clichés de la championne de tennis ont été publiés tard vendredi par le compte Twitter de Shen Shiwei, libellé "média affilié à l'État chinois" par le réseau social. Une photo montre la joueuse souriante avec un chat dans les bras dans ce qui semble être son domicile. En arrière-plan, des peluches, un trophée, un drapeau chinois et des accréditations sont visibles.

Un autre cliché montre un selfie de Peng Shuai avec une figurine de Kung Fu Panda, un film d'animation pour enfants. Au second plan apparaît un cadre avec une photo de Winnie l'ourson. Le compte Twitter en question affirme que ces photos ont été postées en privé par la joueuse sur un réseau social pour souhaiter "bon week-end" à ses contacts.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu