Chine : le monde du tennis s’inquiète de la disparition de la joueuse Peng Shuai

Alors que la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai a disparu depuis 15 jours, le monde du tennis réclame la vérité et s’inquiète du sort de la jeune femme. Elle avait accusé de viol l’ancien vice-Premier ministre.

Peng Shuai, une star du tennis en Chine, semble s’être volatilisée. Ancienne numéro une mondial de tennis en double, elle n’a pas donné signe de vie depuis plus de 15 jours. L’ONU, les autorités françaises et le monde du tennis s’inquiètent, notamment sur les réseaux sociaux. La joueuse Naomi Osaka utilise le hashtag #WhereisPengShuai (où est Peng Shuai), devenu viral sur les réseaux sociaux.



U ne déclaration surprenante qui affirme qu’elle va bien

De son côté, l’Américaine Serena Williams se dit “dévastée et choquée”. Peng Shuai n’a pas été vue depuis la publication de sa lettre sur un réseau social chinois. Elle y accusait un ancien vice-Premier ministre du régime de Pékin d’agressions sexuelles, survenues il y a trois ans. Il fut l’un des dirigeants politiques les plus puissants de Chine. Depuis, le nom même de la sportive a été censuré par les autorités chinoises, et, jeudi 18 novembre, une chaîne d’État attribuait à la joueuse une déclaration surprenante qui affirme qu’elle va bien. L'authenticité du message est mise en doute.