Direct Wimbledon 2024 : Sabalenka déclare forfait, Sakkari et Gracheva expéditives, van Assche en difficulté... Suivez la première journée

Les courts du All England Club reprennent du service. Lundi 1er juillet s'ouvre à Londres la 137e édition de Wimbledon. Et cette première journée s'annonce faste, puisque 64 rencontres sont programmées. Parmi les affiches, l'entrée en lice de Jannik Sinner, tout nouveau numéro 1 mondial, contre Yannick Hanfmann et celle de Carlos Alcaraz, tenant du titre, face à Mark Lajal. Chez les femmes, Coco Gauff et Aryna Sabalenka, respectivement tête de série n°2 et 3, fouleront aussi le gazon.

Côté Français, ils seront onze sur les courts en ce premier jour. Ce sera notamment le cas d'Ugo Humbert (n°16 mondial), d'Arthur Cazaux et de Varvara Gracheva. Deux duels entre Français attireront l'attention : Adrian Mannarino (tête de série n°22) face à Gaël Monfils et Alexandre Müller contre Hugo Gaston. Diane Parry sera, elle, opposée à l'ancienne numéro une mondiale, Naomi Osaka. Repêché - tout comme Giovanni Mpetshi Perricard - après le forfait de Dominik Koepfer, Luca Van Assche affrontera Fabio Fognini.

Suivez la première journée en direct.