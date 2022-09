US Open 2022 : rivalité chez les juniors, série d'invincibilité... La demi-finale Caroline Garcia-Ons Jabeur en 8 chiffres marquants

C'est une grande première pour Caroline Garcia. Victorieuse de l'Américaine Coco Gauff (6-3, 6-4), mardi, en quarts de finale de l'US Open, la Française atteint pour la première fois de sa carrière, le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, pour défier Ons Jabeur, jeudi 8 septembre à New York. La Lyonnaise et la Tunisienne ont toutes les deux 28 ans, et se connaissent plutôt bien, pour s'être affrontées sur le circuit junior. Huit chiffres plantent le décor de ce duel entre deux joueuses aux styles peu répandus sur le circuit.

0 défaite pour Jabeur contre Garcia

Ons Jabeur est invaincue sur le circuit WTA face à Caroline Garcia, avec deux victoires au premier tour de l'US Open 2019, et au deuxième tour de l'Open d'Australie 2020. Pire encore pour les supporters de la Française, le constat était le même sur le circuit des juniors, avec quatre victoires pour la Tunisienne en quatre matchs à Roland-Garros (au 2e tour en 2010, en demi-finale en 2011), Wimbledon (au 1er tour 2010) et... l'US Open (en quarts de finale en 2010). Sur ces quatre confrontations chez les jeunes, celle qui a été au mieux 5e mondiale chez les juniors n'a pris qu'un seul set à celle qui a culminé au 4e rang.

0 set perdu par Garcia

Dans cette édition 2022 de l'US Open, Caroline Garcia n'a perdu aucun set. Elle n'a même cédé, en moyenne, que 2,7 jeux par manche. C'est presque deux fois plus pour Ons Jabeur (4,3), qui avait laissé le premier set à l'Américaine Shelby Rodgers, lors du troisième tour (4-6, 6-4, 6-3). C'est surtout la seule des demi-finalistes à n'avoir concédé aucune manche lors de la quinzaine.

13 victoires de suite pour Garcia

Depuis sa victoire contre Diane Parry, le 13 août dernier lors du premier tour des qualifications à Cincinnati, Caroline Garcia a enchaîné 13 succès de rang, remportant au passage son troisième WTA 1000 en carrière, son premier depuis septembre 2017 (Pékin). Ons Jabeur s'était alors inclinée au troisième tour face à Petra Kvitova, et n'est donc engagée "que" dans une série de cinq victoires consécutives dans cet US Open.

12 places d'écart au classement mondial

Avant cet US Open, On Jabeur pointait au 5e rang de la WTA, alors que Caroline Garcia était remontée à la 17e place. Douze places séparaient donc les deux joueuses au début de la quinzaine new yorkaise. Si la Tunisienne a atteint la deuxième place du classement WTA le 27 juin dernier après sa finale à Wimbledon, la Française est montée jusqu'à la quatrième place, le 10 septembre 2018, après avoir atteint le 3e tour à l'US Open, son meilleur résultat dans ce tournoi jusque-là. Lundi prochain, Jabeur est déjà assurée de redevenir dauphine d'Iga Swiatek. Quant à Garcia, elle occupera a minima la 12e place, voire réintégrera le Top 10 si elle poursuit sa route.

1re pour le continent africain

Première joueuse arabe à remporter un tournoi WTA 1000 en mai à Madrid, Ons Jabeur est devenue la première joueuse du continent africain à se qualifier pour les demi-finales de l'US Open. Dans les autres tournois du Grand Chelem, les Sud-Africaines Annette du Plooy, Yvonne Vermaak et Amanda Coetzer avaient également réalisé cette performance.

8e Française en demi-finales d'un Grand Chelem

Après Françoise Dürr, Brigitte Simon, Mary Pierce, Nathalie Tauziat, Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy et Marion Bartoli, Caroline Garcia est devenue la huitième Française, dans l'ère Open (depuis 1968), à atteindre les demi-finales d'un Grand Chelem.

Elles ne sont que deux à avoir réalisé cette performance à l'US Open (Pierce, Mauresmo), et seule Mary Pierce s'est qualifiée pour la finale, perdue contre Kim Clijsters en 2005. Parmi ces huit Françaises en demi-finales, quatre sont allées en finale (Pierce, Tauziat à Wimbledon 1998, Mauresmo, et Bartoli), et trois se sont imposées (Pierce à l'Open d'Australie 1995 et à Roland Garros 2000, Amélie Mauresmo à l'Open d'Australie 2006 et à Wimbledon 2006, puis Bartoli à Wimbledon 2013).

3 - Caroline Garcia is only the third French female player to reach the semifinals at the US Open in the Open Era after Amelie Mauresmo (2002 and 2006) and Mary Pierce (2005). Trips.@WTA @WTA_insider #USOpen #USOpentennis #USOpen2022 pic.twitter.com/btkWc8PDCD — OptaAce (@OptaAce) September 7, 2022

68 minutes d'écart sur les courts

Caroline Garcia a disputé son plus long match dans cet US Open lors du quart de finale contre Coco Gauff (1h37), totalisant 407 minutes sur le court en cinq rencontres. Ons Jabeur a elle jouée 68 minutes de plus (475 au total), notamment à cause de son bras de fer face à Shelby Rodgers (2h17).

3 titres cette saison pour Garcia, 2 pour Jabeur

Outre Cincinnati, Caroline Garcia a également remporté les tournois de Bad Homburg (Allemagne) et de Varsovie cette année. Cela fait 10 titres WTA dans la carrière de la Française, contre trois pour Ons Jabeur, victorieuse en 2022 à Madrid et à Berlin.