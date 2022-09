US Open 2022 : Berrettini se défait difficilement de Murray, Jabeur renverse Rogers... Ce qu'il faut retenir de la journée de vendredi

Le troisième tour de l'US Open a démarré vendredi 2 septembre et le tableau des huitièmes de finale commence progressivement à se dessiner. Parmi les premiers qualifiés, Matteo Berrettini, qui est venu à bout d'un Andy Murray combatif. Et Ons Jabeur, dans le tournoi féminin, qui a réussi à renverser Shelby Rogers après avoir perdu la première manche.

Berrettini réussit à se défaire de Murray

Il lui aura fallu 3 heures 30 de jeu et quatre sets pour se défaire d'un Andy Murray loin de son meilleur niveau, mais toujours aussi combatif sur les courts. L'Italien Matteo Berrettini s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'US Open mais aura été mis en difficulté par l'Écossais, qui a même réussi à lui prendre le troisième set au tie-break (6-4, 6-4, 6-7, 6-3).

De retour de blessure, Berrettini rêve d'égaliser sa performance de 2019, lorsqu'il avait atteint les demi-finales de l'US Open avant de s'incliner contre Rafael Nadal. Il lui faudra pour cela battre un autre Espagnol en huitième de finale : Alejandro Davidovich Fokina. Ce dernier a éliminé la surprise de ce début de tournoi, le Colombien Daniel Galan (6-4, 5-7, 6-4, 6-4), qui avait battu Stefanos Tsitsipas lors du premier tournoi.

Jabeur a également dû batailler

Elle aura eu besoin de 2h18 et six balles de match pour conclure. Au bout d'une belle bataille avec Shelby Rogers, Ons Jabeur s'est imposée en trois sets (4-6, 6-4, 6-3) et rejoint les huitièmes de finale du tableau femmes. La Tunisienne de 28 ans, numéro 5 au classement WTA, avait pourtant perdu la première manche au profit de l'Américaine, 31e joueuse mondiale.

Pour la première fois de sa carrière, Jabeur dépasse le stade du troisième tour à l'US Open au cours de sa septième participation au Grand Chelem américain. Pour aller plus loin que les huitièmes de finale, elle devra se défaire de Veronika Kudermetova, 18e joueuse au classement WTA, tombeuse de Dalma Galfi en deux sets (6-2, 6-0).