DIRECT. US Open 2021 : qui d'Emma Raducanu ou Leylah Fernandez va remporter son premier Majeur en carrière ?

Une rencontre pleine de fraîcheur pour marquer l'histoire du tennis. Emma Raducanu et Leylah Fernandez disputent leur première finale en Grand Chelem à l'US Open 2021, samedi 11 septembre (22h). C'est aussi la première finale de teenagers dans les quatre tournois majeurs depuis 1999 à l'US Open, où Serena Williams (17 ans) affrontait la Suissesse Martina Hingis (18 ans).

Âgée de 19 ans, Leylah Fernandez (n°73 mondial) a brillé lors de cette édition à New York. Tombeuse d'Aryna Sabalenka (n°2) en demi-finales, elle a également vaincu la tenante du titre Naomi Osaka (n°3) au 3e tour, Angélique Kerber (17e) en huitièmes, et Elina Svitolina (n°5) en quarts de finale.

En face de la Canadienne, on retrouve la deuxième surprise du tournoi Emma Raducanu qui a atteint le sommet à seulement 18 ans. En plus d'être la plus jeune finaliste d'un tournoi majeur depuis Maria Sharapova, qui avait 17 ans à Wimbledon 2004, elle est aussi la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale d'un Grand Chelem. Toutes deux s'apprêtent à vivre un tournant dans leur carrière. Suivez la finale en direct !