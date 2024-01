Tennis : de sa demi-finale perdue à Wimbledon à son sacre à l'Open d'Australie, la folle ascension de Jannik Sinner en cinq tournois

Vainqueur de l'Open d'Australie, dimanche 28 janvier, face à Daniil Medvedev, Jannik Sinner est officiellement entré dans la cour des très grands. À 22 ans, l'Italien a remporté son premier titre du Grand Chelem à Melbourne, après avoir notamment écarté le maître des lieux, Novak Djokovic, en demi-finale. Une consécration qui ne doit rien au hasard.

"Au début de la saison 2023, on ne le voyait pas gagner un Grand Chelem. Aujourd'hui, ce n'est plus une surprise. Sinner s'est installé dans le top 4 mondial, analyse Arnaud Clément, ancien 8e mondial. L'an dernier, il n'a fait que progresser à tous les niveaux. Et, peu à peu, il a gravi toutes les marches depuis Wimbledon". Jusqu'à atteindre le septième ciel, donc, à l'Open d'Australie.

Wimbledon 2023 : une première demi-finale en Grand Chelem

Lorsqu'il pose ses valises à Londres fin juin, Jannik Sinner sort d'une saison de terre battue mitigée. L'Italien reste notamment sur une élimination dès le deuxième tour à Roland-Garros face à Daniel Altmaier, alors 79e mondial. C'est peu dire qu'il n'est pas le favori des bookmakers outre-Manche. Tête de série numéro 8, le natif du Trentin-Haut-Adige bénéficie toutefois d'un tableau plutôt favorable pour se hisser dans le dernier carré.

Face à Novak Djokovic, Jannik Sinner dispute ainsi sa première demi-finale de Grand Chelem. Du haut de ses 21 ans, il ne pèse toutefois pas lourd face au Serbe, qui l'écarte en trois sets (3-6, 4-6, 6-7). "On se dit que c'est déjà pas mal d'avoir fait ça. La première marche est atteinte. Il pouvait difficilement faire mieux sur ce Wimbledon, surtout vu la finale qui a suivi entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, qui étaient tous les deux dans un autre monde à ce moment-là", analyse Arnaud Clément.

Toronto : son premier succès en Masters 1000

Dans la foulée de Wimbledon, Jannik Sinner débarque à Toronto et s'apprête à changer de dimension. Après avoir écarté Matteo Berrettini, il bénéficie du forfait d'Andy Murray pour se hisser en quarts de finale. Il sort vainqueur d'un duel de haut vol avec Gaël Monfils, puis gagne sa place en finale aux dépens de Tommy Paul, tombeur de Carlos Alcaraz au tour précédent. Les planètes s'alignent pour Jannik Sinner, qui évite Daniil Medvedev en finale, le Russe étant éliminé par Alex de Minaur.

Face à l'Australien, Jannik Sinner expédie le combat (6-4, 6-1) pour s'offrir son premier Masters 1000 et grimper au sixième rang mondial. “Il fallait le faire, c’est surtout un succès psychologique, explique Arnaud Clément. Il avait le tennis pour gagner, on le savait, et il l'a montré lors de l'énorme match contre Gaël. Le voir enfin gagner un tournoi de ce niveau, c’était logique.”

Pékin : confirmation et entrée dans le top 5

Cette montée en puissance connaît toutefois un coup d'arrêt lors de l'US Open. Face à Alexander Zverev, Jannik Sinner tombe dès les huitièmes de finale. Le temps d'encaisser cette déception, il revient à la compétition fin septembre, à l'ATP 500 de Pékin. L'occasion pour l'Italien de reprendre son ascension, puisqu'il remporte le tournoi face à Daniil Medvedev, après avoir battu Carlos Alcaraz en demi-finale.

“Psychologiquement, ça vient traduire son évolution, assez rapidement, avec tous ses progrès. On voyait la recherche, on a vu les résultats, note Arnaud Clément. Être capable d'enchaîner Alcaraz et Medvedev, c’est costaud. Ça montre qu’il a pris confiance. D'ailleurs, Alcaraz avoue à la fin du match qu’il était totalement démuni”. Fort de ce succès, Jannik Sinner intègre pour la première fois le top 5 mondial.

Masters ATP : Djokovic au tapis une première fois

Après avoir dompté Daniil Medvedev et Carlos Alcaraz à Pékin, Jannik Sinner confirme son changement de dimension lors du Masters ATP de Turin. En phase de poules, l'Italien brille devant son public en battant Novak Djokovic, numéro un mondial. En finale, Jannik Sinner retrouve le Serbe, qui s'impose cette fois, mais qu'importe : la victoire est ailleurs pour l'Italien. "À ce moment-là, une nouvelle hiérarchie est établie", avance Arnaud Clément.

Notre consultant reprend : "Jusque-là, on avait deux monstres : Alcaraz et Djokovic, avec Medvedev qui paraissait être le seul à pouvoir les faire tomber. Là, on a compris qu'on avait un quatrième client maintenant, avec Sinner. Ca change la donne et ça le met en confiance pour l’Open d’Australie de janvier, puisqu'il prouve qu'il est au niveau de ces trois-là.”

Coupe Davis : la consécration

Pour finir la saison, Jannik Sinner a rendez-vous avec son pays. Qualifiée en phase finale de la Coupe Davis, l'Italie s'impose contre les Pays-Bas en quart de finale. En demi-finale, c'est toutefois la Serbie de Novak Djokovic qui attend les Italiens. Mais le numéro 1 mondial tombe en trois sets lors de son match en simple face à Jannik Sinner, qui s'impose aussi en double, toujours face à Novak Djokovic. De quoi porter l'Italie en finale, remportée face à l'Australie.

Pour la première fois depuis 1976, l'Italie remporte ainsi la Coupe Davis, en grande partie grâce à Jannik Sinner. “Pour lui, c'est la cerise sur le gâteau. En plus, il bat Djokovic comme Djokovic bat normalement ses rivaux : en sauvant une balle de match. C’est un détail qui compte, assure Arnaud Clément, D’autant que ça compte énormément pour Djokovic de jouer pour la Serbie, et là, Sinner tient et confirme." Une façon idéale de clore une saison exceptionnelle pour l'Italien et de faire le plein de confiance pour arriver serein à l'Open d'Australie. Avec le résultat que l'on connaît.