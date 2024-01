Open d'Australie : zéro balle de break, 33 victoires de suite... Les chiffres qui expliquent la portée de l'exploit de Jannik Sinner face à Novak Djokovic

C'est la sensation du jour à Melbourne. Le maître des lieux, Novak Djokovic, dix victoires au compteur à l'Open d'Australie, a été battu en demi-finale du tournoi par Jannik Sinner (6-1, 6-2, 6-7 [6-8], 6-3), vendredi 26 janvier. Une victoire au caractère exceptionnel tant il est difficile de battre le numéro un mondial dans son jardin. Retour sur les chiffres marquants qui expliquent pourquoi la victoire de l'Italien est retentissante.

La fin d'une série de 33 victoires de suite

Six ans et quatre jours. Voilà depuis combien de temps Novak Djokovic n'avait plus perdu à l'Open d'Australie. Vainqueur lors de ses quatre dernières participations (il était absent en 2022 car non vacciné contre le Covid-19), la dernière défaite du Serbe remontait au 22 janvier 2018. Il s'était alors incliné face au Sud-Coréen Hyeon Chung (7-6, 7-5, 7-6) en huitième de finale.

Une série de 33 victoires de rang, soit une longue période d'invincibilité dont seul les plus grands ont le secret. Au 21e siècle, le Serbe a fait mieux que Rafael Nadal, invaincu à Roland-Garros entre le 31 mai 2009 et le 3 juin 2015 (six ans et... trois jours), mais moins bien que Roger Federer, qui n'avait perdu aucun match à Wimbledon pendant six ans et 12 jours (entre 2002 et 2008) et aucun match à l'US Open sur une durée de six ans et 10 jours (entre 2003 et 2009).

0 balle break, du jamais vu dans sa carrière en Grand Chelem

"Je pense que c'est l'un de mes pires matchs en Grand Chelem, d'aussi loin que je me souvienne". En conférence de presse après sa défaite, "Nole" n'a pas mâché ses mots. Au regard des statistiques, le numéro un mondial n'a pas été auteur d'un grand match. Hors abandon, c'est tout simplement la première fois pour lui qu'il ne se procure aucune balle de break lors d'un match de Grand Chelem en... 73 participations depuis 2005 (hors abandon).

📊 Pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break dans un match en Grand Chelem ❗️



✍️ Hors abandon pic.twitter.com/mI3cG7Ya2R — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 26, 2024

Une donnée qui "en dit long" sur la performance de l'Italien, a reconnu le Serbe. Jannik Sinner "a très bien servi, avec beaucoup de précision et il était à l'aise sur ses mises en jeu. Et moi... difficile à décrire en fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites aujourd'hui dont je ne suis pas satisfait", a-t-il poursuivi. Face à lui, l'Italien a converti cinq de ses onze balles de break.

Première défaite en demi-finale à Melbourne

Novak Djokovic n'est pas du genre à flancher en demi-finale... surtout à Melbourne. En 19 participations à l'Open d'Australie, depuis 2005, le Serbe s'est qualifié à 11 reprises dans le dernier carré. Il n'avait jusqu'à présent jamais perdu en demi-finale, atteignant toujours la finale, où il s'est toujours imposé (10 victoires en 10 finales).

L'Australie est bien son jardin, et sa réussite dans le dernier carré des autres Grands Chelem le confirme. À Roland Garros, le Serbe s'est incliné à cinq reprises en demi-finale (pour sept victoires) dont trois fois contre Rafael Nadal. À l'US Open comme à Wimbledon, Djokovic enregistre trois défaites en demie, mais toutes avant 2015.

3 jeux marqués en deux sets, une déroute très rare

Face à Sinner, le début du match de Serbe a été plus que chaotique."J'ai été choqué par mon niveau, dans le mauvais sens du terme. Je n'ai pas fait grand-chose de bien dans les deux premiers sets", admettait-il d'ailleurs après la rencontre. En manque d'intensité physique et en difficulté sur ses retours, Novak Djokovic, a laissé filer les deux premiers sets 6-1, 6-2.

📊 Pour la 3ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a remporté 3 jeux ou moins au total dans les deux premiers sets d'un tournoi du Grand Chelem :

❌ OA 2005 vs Safin : 6/0 6/2 (6/1)

❌ RG 2020 vs Nadal : 6/0 6/2 (7/5)

❔ OA 2024 vs Sinner : 6/1 6/2 (...) pic.twitter.com/2nKqq74cvl — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 26, 2024

Une contre-performance rare puisque c'est seulement la troisième fois que "Nole" n'empoche que trois jeux ou moins au total dans les deux premiers sets d'un tournoi du Grand Chelem. Précédemment, cela lui était arrivé lors de son tout premier match en Grand Chelem, lors de l'Open d'Australie en 2005 contre le russe Marat Safin (6-0, 6-2, 6-1) puis contre Rafael Nadal à Roland Garros 2020 (6-0, 6-2, 7-5).