Open d'Australie : Novak Djokovic, non-vacciné contre le Covid-19, participera-t-il au tournoi ?

Depuis sa chambre d'hôtel à Melbourne (Australie), le tennisman Novak Djokovic a apporté une nouvelle explication à son absence de vaccination. Il affirme avoir contracté le Covid-19 récemment. Les avocats du champion de tennis ont déposé un recours devant le tribunal. "La date du premier test Covid PCR positif a été enregistré le 16 décembre 2021", peut-on notamment y lire.

La réponse définitive attendue le 10 janvier

Depuis mercredi 5 janvier, Novak Djokovic est interdit d'entrée au territoire, en raison d'un schéma vaccinal incomplet, et de l'absence d'une exemption médicale. Chaque jour, la devanture de l'hôtel où il est logé est le spectacle de manifestations antivaccins. "Merci aux gens qui me soutiennent à travers le monde. Cela me touche et c'est vraiment précieux", a-t-il posté sur son profil Instagram, à l'attention de ces soutiens australiens, ainsi que ses supporters de Serbie, où l'affaire a pris une ampleur diplomatique. Novak Djokovic saura lundi 10 janvier s'il participera ou non à l'Open d'Australie.