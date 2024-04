Le Tricolore a bataillé pendant trois sets contre l'Italien pour aller décrocher sa première qualification en quarts de finale du Masters 1000, jeudi.

Il n'avait jamais vaincu Lorenzo Sonego sur terre battue. Barré par l'Italien (57e mondial) à Monte-Carlo et Roland-Garros en 2023, Ugo Humbert (15e mondial) a pris sa revanche, jouant à son adversaire le même mauvais tour que Sonego lui avait fait subir l'an passé en terre monégasque. Cette fois, c'est Humbert, qui, mené une manche à rien, a renversé la partie pour s'adjuger une victoire en trois sets (5-7, 6-3, 6-1) au terme d'un duel accroché de 2h53.

Il a fallu patienter près de 40 minutes (3-4) pour voir un des deux opposants s'offrir une première balle de break... occasion écartée par Sonego, bien lancé dans l'échange par un gros service. Porté par des tribunes bouillantes, dans lesquelles les adeptes de l'Italien et du Français s'affrontaient à ceux qui feraient le plus monter les décibels, Sonego finissait quelques échanges plus tard par faire plier Humbert.

Mais le Tricolore, très en jambes, n'a rien lâché. Plus solide au service, impeccable sur les balles de break (6/6 sauvées dans la deuxième manche), plus offensif (34 coups gagnants) que le Transalpin et bien aidé par la précision de son revers, Humbert a progressivement mis la main sur la rencontre pour s'offrir un succès précieux. En quart de finale, vendredi, le Français affrontera Casper Ruud (8e), tombeur d'Hubert Hurkacz.