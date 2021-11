Tennis : Hugo Gaston et Adrian Mannarino appelés en équipe de France de Coupe Davis

Les Français affronteront les Tchèques et les Britanniques, à Innsbruck (Autriche), les 25 et 27 novembre.

Semaine de grandes premières pour Hugo Gaston. Après son entrée dans le Top 100 du classement ATP, le Toulousain a été sélectionné pour la première fois en équipe de France de Coupe Davis. Contraint de pallier le forfait d'Ugo Humbert, Sébastien Grosjean, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, a choisi d'appeler Hugo Gaston, qui dispute actuellement les Next Gen ATP Finals, et Adrian Mannarino pour la phase finale de l'épreuve, qui se jouera à Innsbruck (Autriche), Madrid (Espagne), et Turin (Italie), du jeudi 25 novembre au dimanche 5 décembre.

Six joueurs appelés pour cinq places

Ils rejoignent Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech. "Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe de France. Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau de jeu très intéressant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz Basilashvili au Rolex Paris Masters", a justifié Sébastien Grosjean.

Après le forfait d’Ugo Humbert, le capitaine de l’équipe de France Sébastien Grosjean a choisi d’appeler Hugo Gaston et Adrian Mannarino pour la phase finale de la Davis Cup !



ALLEZ LES BLEUS #DavisCupFinals pic.twitter.com/dU4qCqF4GA — FFT (@FFTennis) November 10, 2021

"Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d'offrir plus de possibilités." Le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis devra néanmoins trancher : seuls cinq joueurs pourront être sélectionnés pour l'évènement.

Placés dans le groupe C, les Bleus affronteront à Innsbruck les Tchèques le 25 novembre, puis les Britanniques deux jours plus tard. La phase finale réunit les 18 meilleures nations du tennis masculin, réparties en six groupes de trois équipes. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs "deuxièmes" seront qualifiés en quarts de finale.