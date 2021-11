Masters 1000 de Paris-Bercy : Hugo Gaston s'arrête là malgré une belle résistance face à Daniil Medvedev

C'était son 6e match en autant de journées. Mais au terme d'un parcours qui restera dans les mémoires et un public chauffé à blanc au fil des exploits du joueur de 21 ans, Hugo Gaston s’est incliné face au numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, en quart de finale du Masters 1000 de Paris, vendredi 5 novembre (7-6 [7] , 6-4). Le Français a montré de belles choses et son jeu en variations si atypique a parfois déstabilisé le Russe dans la première manche avant de montrer ses limites face à la puissance de son adversaire dans le deuxième set.

Mené 4-0 dans la deuxième manche, Hugo Gaston n’est pas parvenu à reproduire le même exploit que la veille, face à Carlos Alcaraz, contre qui il avait remonté 5 jeux de retard. Peut-être a-t-il touché ses limites après avoir perdu un premier set qu’il aurait dû remporter. Il a ainsi encaissé deux breaks d’entrée, pris de vitesse par le Russe. Comme au tour précédent, le Français a tout de même réagi pour inscrire 4 jeux, mais Medvedev a conclu la partie sur son service sans sourciller, cette fois.

Trois balles de set dans la première manche

Le Toulousain pourra nourrir des regrets tant il avait mis en difficulté le numéro 2 mondial dans la première manche par ses variations. Avec une bonne défense, Gaston tenait la cadence et avait fait le plus dur en breakant le premier. Sur quelques points spectaculaires, le Français trouvait des angles parfaits, galvanisé par les encouragements du public totalement acquis à sa cause.

Le dernier tricolore engagé à Bercy s’est même procuré trois balles de set alors qu’il menait 5-4. Mais face à lui, le numéro 2 mondial, totalement hermétique à la pression exercée par le public, les a sauvées avant de revenir au score, de remporter la première manche au tie-break, et de prendre le large dans la deuxième, grâce notamment à un service au rendez-vous (13 aces).



Daniil Medvedev, tenant du titre, affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre Alexandre Zverev et Casper Ruud. Avec son beau parcours dans le tournoi, le jeune Toulousain est quand à lui assuré de rentrer dans le top 70 mondial.