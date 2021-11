Next Gen ATP Finals : Hugo Gaston battu d'entrée par Sebastian Korda

Le Français Hugo Gaston s'est incliné mardi face à l'Américain Sebastian Korda 3-4 (2/7), 3-4 (2-6), 4-0, 4-3 (7/3), 4-0, pour son entrée dans les Next Gen ATP Finals, tournoi expérimental qui réunit les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans à Milan.

Dans une opposition de style, Gaston (1m73) s'est servi de son jeu tout en variations, alliant amorties, slices et contres bien sentis lors des deux premiers sets, avant de baisser en régime face au puissant Floridien (1m96), N.39 mondial, qui s'est appuyé sur son service (dix aces).

Malgré une balle de match obtenue dans la quatrième manche, Gaston a fini par rompre en 2h02. Le Toulousain sort d'une très belle - mais fatigante - semaine à Bercy, lors de laquelle il a atteint les quarts de finale avant de s'incliner contre le Russe Daniil Medvedev 7-6 (9/7), 6-4.

Comeback Korda @SebiKorda fights back from two sets down to defeat Gaston 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0 in his opening match at the #NextGenATPFinals pic.twitter.com/75Jz7Tiq5s