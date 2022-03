Coupe Davis : la France qualifiée pour la phase de groupes après sa large victoire contre l'Equateur

Pas de mauvaise surprise pour les Bleus. L'équipe de France de Coupe Davis s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe Davis après avoir dominé l'Equateur, samedi 4 mars, à Pau. Après les deux victoires en simples d'Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino vendredi, le double composé de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut a assuré le troisième point décisif contre Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo (6-3, 7-5) sans trembler. Ce succès permet à l'équipe de France de rejoindre la phase finale de la compétition, qui a une nouvelle fois adapté sa formule. Les Bleus ont rendez-vous du 14 au 18 septembre, dans un lieu encore inconnu.

3⃣-0⃣ FRANCE



Les Bleus se qualifient pour la phase de groupe des finales de la Coupe Davis 2022 #DavisCup



Victoire 6-3 7-5 de Herbert et Mahut sur le double Escobar/Hidalgo pic.twitter.com/OQznrX01ll — FFT (@FFTennis) March 5, 2022

L'inconnu, le double français ne le connaît plus depuis longtemps. Même si leurs modestes adversaires du jour ne sont pas des références de la spécialité, Herbert et Mahut en ont vu d'autres. Favoris, ils ont assumé d'entrée leur statut, breakant rapidement pour mener 3-0 dans le premier set. Cet avantage vite acquis, ils ont pu se contenter de dérouler, portés par le public, et sans avoir besoin de réellement forcer (6-3).

Une légère frayeur sans conséquences

Est-ce par excès de confiance, voire de facilité ? Le duo français s'est mis en légère difficulté seul, quand Nicolas Mahut a tremblé sur son jeu de service à 2-3, signant trois doubles fautes. Un impair heureusement vite rattrapé le jeu suivant pour revenir à hauteur. Mahut a semblé retomber dans son travers du jour au moment de conclure, signant deux nouvelles doubles fautes sur les deux premières balles de match obtenues par la France. La troisième, elle, n'a pas été manquée pour mettre l'Equateur à genoux.

Ce premier obstacle franchi avec succès et, à vrai dire, sans surprise, les Bleus rentreront dans le vif du sujet en septembre. Les seize nations qualifiées seront réparties en quatre poules de quatre équipes, dans quatre lieux à définir, du 14 au 18 septembre. Il faudra alors terminer parmi les deux premiers pour atteindre la phase finale de la Coupe Davis 2022. Les Bleus pourraient croiser l'Espagne, l'Australie, les Pays-Bas ou encore la Corée du Sud, qui figurent parmi les autres premiers qualifiés. La Russie, elle, a été exclue, quelques mois après avoir remporté l'édition 2021.