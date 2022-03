DIRECT. France-Equateur : les Bleus à une victoire de la qualification... Suivez la deuxième journée du tour préliminaire de Coupe Davis

Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino ont parfaitement débuté la compétition en s'imposant dans les deux premiers simples vendredi et en permettant à la France de mener 2-0 face à l'Equateur. Place désormais au double avec les quintuples vainqueurs de Grand Chelem Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, opposés à Diego Hidalgo et Gonzalo Escobar, samedi 5 mars à partir de 14h. Une victoire qualifierait directement les Français pour la phase de poule qui se déroulera en septembre.

En cas de défaite lors du double, les Bleus auront encore deux cartouches en simple. Mannarino et Rinderknech sont prévus pour jouer ces matchs mais en cas de qualification déjà acquise, Sébastien Grosjean pourrait décider de lancer Benjamin Bonzi, le petit nouveau de la bande. Les Français sont largement favoris face à des Equatoriens dont le meilleur joueur Emilio Gomez n'est que 144e au classement ATP.