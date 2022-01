Open d'Australie : les autorités annulent le visa de Novak Djokovic, faute de preuves justifiant son exemption médicale

Après deux jours d'un improbable imbroglio, Novak Djokovic s'est vu refuser l'entrée sur le territoire australien par les autorités du pays, mercredi 5 janvier, ce qui oblige le Serbe à quitter le territoire. L'information a été confirmée par le ministre australien de la Santé, Greg Hunt dans l'émission "Sunrise". "En analysant l'intégrité et les preuves derrière l'exemption médicale, le visa a été annulé", a ajouté le ministre de la Santé du pays. Le Serbe va faire appel de la décision devant la cour de Victoria.

Depuis l'annonce, mardi 4 janvier, d'une exemption médicale accordée au numéro 1 mondial pour pouvoir participer au tournoi, la polémique sur cette décision ne faisait qu'enfler.

"It's one rule for all under this Australian government" Health Minister @GregHuntMP confirms unvaccinated tennis star Novak Djokovic will be sent packing after his visa to enter the country was cancelled. pic.twitter.com/IF1Lo4U8ES

Face à un tel retentissement, qui a dépassé le seul cadre sportif, le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley, puis le Premier ministre Scott Morrison, ont tous deux exhorté, mercredi 5 janvier, Novak Djokovic à dévoiler la raison de la "dérogation médicale" lui permettant de participer au premier Grand Chelem de l'année. Le Serbe n'a jamais répondu à cette demande.

La polémique a continué d'enfler, mercredi, avec la prise de parole de Jaala Pulford, membre du gouvernement de l'Etat de Victoria sur Twitter. La ministre de l'emploi a ainsi expliqué que l'Etat ne fournira pas de visa au Serbe, en renvoyant la responsabilité à l'Etat australien.

Ces déclarations et prises de positions s'incrivent dans un contexte politique particulier. Si l'Etat de Victoria est dirigé par le Parti travailliste, l'Etat fédéral est lui majoritairement aux mains du parti conservateur. Jaala Pulford fait donc partie de l'opposition.

Update on #AusOpen2022…



The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.



We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.



1/2